10年投1400億改善空污！經濟部：國營事業固定污染源減量已見成效

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他表示，循環經濟有一個很重要的核心，即某一項東西位置擺錯，原本的資源可能變成廢棄物，擺對的話，廢棄物也有可能變資源，如何讓「廢棄物變資源」極大化，須透過總體性來思考，如果僅在單一部門思考，廢棄物也只會是廢棄物，但拿到其他部門來看，很可能是資源。
曾文生指出，減碳是一項非常急迫的事情，史丹佛大學永續學院的院長曾在演講中提到，現在所有的淨零技術一定要在開發時考慮兩件事，第一 ，有沒有辦法快速擴大，第二，有沒有辦法加速進行。
而對台灣來說的淨零轉型低碳商機，包含智慧化生產、電動智慧車輛，以及綠能電力設備等。他表示，現在大家很熱衷於減碳，但5年前，大家熱衷於「減空污」，而經濟部的國營事業確實是有帶動效果的。
曾文生說，自2017年至2026年，國營事業投入約1401億元改善空污，而2022年底則較2016年減少3.23萬噸的空氣污染，接下來經濟部的國營事業仍然繼續相關的減碳工作，台電不用說，台電要努力降低碳排細數；中鋼現在已經在想盡辦法降低高爐煉鋼等碳排，甚至在想怎麼樣子循環利用，或是找到合理的生產方式來分配；中油跟未來的循環經濟會有非常大的關係，所有的化石燃料做成的材料，能不能夠循環利用，都與最前期的設計上面相關。
他提到，法令的限制大概只有一項天條，即「不要亂混」，同一類型的材料能夠盡量單一使用，會比較容易循環再利用。最後，曾文生強調，「固定污染源減量」方面，經濟部的國營事業成績最好。