古蹟變身和風洋食餐酒館 「大正三大洋食」美味復刻再現
台南晶英酒店駐點台南百年古蹟知事官邸，引領饕客品嚐東宮裕仁太子御宴風華、推出導覽行程帶領遊客手拿景點地圖，穿越時空走訪皇太子視察遺跡。今年適逢「1923年台灣行啟」100周年，「茶薈知事官邸」特別以百年前日本「大正浪漫」為時空背景，精心運用燈串妝點庭園打造復古摩登氛圍，轉型為日式洋食餐酒館，為遊客提供一處和風滿溢的新景點。
記者林怡孜/台南報導
台南晶英酒店總經理李靖文表示，日本「大正時期」指的是在1912年至1926年間，明治維新後經濟蓬勃，社會風氣受到歐洲浪漫主義影響，醞釀出民主以及女性意識抬頭的指標性年代。短短的14年間世界局勢相對穩定，日本開啟與西方國家物質交流，包含建築風格、時尚潮流以及飲食習慣都逐漸西化，「和洋兼容」正是大正氣息的獨特品味象徵。炸豬排、可樂餅以及咖哩飯被稱為「大正三大洋食」，台南晶英酒店「茶薈知事官邸」主廚賴奕丞將大正時期的烹調手法內化成「洋食」文化，除了復刻以上3樣人氣料理外，另外研發出和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋、炸唐揚雞、炸蝦排等料理，考量到餐酒館的形式，將外觀縮小方便食用，更顯美味。
除了美味的洋食之外，台南晶英酒店資深調酒師徐世軒也精心準備多款佐餐調酒，飲品有加入威士忌與梅酒的皇太子微醺咖啡、龍舌蘭康普茶與茉莉香片搭配成時鐘樓的芳草庭院等主題原創調酒。另外還推出風靡日本居酒屋的Highball系列，在各式烈酒裡兌入清爽的碳酸氣泡飲，讓原來灼辣厚實的酒感瞬間沁涼且更易入口，因應開幕更推出超狂強打「Highball放題」優惠，全場提供木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、紅玉紅茶梅酒等共6款調酒3小時無限暢飲，威醺的滋味適合想放鬆的你，不論白天夜晚都可以嗨放自我。
※飲酒勿開車；未滿18歲者，禁止飲酒；本場所不販賣酒予未滿18歲者。