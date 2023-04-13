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古蹟變身和風洋食餐酒館 「大正三大洋食」美味復刻再現

▲台南晶英酒店重新復刻日本大正時期最流行的洋食，除了炸豬排、可樂餅、咖哩飯，還有漢堡排、和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋等美味料理（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
▲台南晶英酒店重新復刻日本大正時期最流行的洋食，除了炸豬排、可樂餅、咖哩飯，還有漢堡排、和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋等美味料理（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）

記者林怡孜/台南報導

台南晶英酒店駐點台南百年古蹟知事官邸，引領饕客品嚐東宮裕仁太子御宴風華、推出導覽行程帶領遊客手拿景點地圖，穿越時空走訪皇太子視察遺跡。今年適逢「1923年台灣行啟」100周年，「茶薈知事官邸」特別以百年前日本「大正浪漫」為時空背景，精心運用燈串妝點庭園打造復古摩登氛圍，轉型為日式洋食餐酒館，為遊客提供一處和風滿溢的新景點。

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▲台南晶英酒店資深廚藝創作經理賴奕丞(左)、台南晶英酒店總經理李靖文(左2)、知事官邸生活館總監呂賢文(中)、台南晶英酒店資深調酒師徐世軒(右)合影（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
▲台南晶英酒店資深廚藝創作經理賴奕丞(左)、台南晶英酒店總經理李靖文(左2)、知事官邸生活館總監呂賢文(中)、台南晶英酒店資深調酒師徐世軒(右)合影（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
台南晶英酒店總經理李靖文表示，日本「大正時期」指的是在1912年至1926年間，明治維新後經濟蓬勃，社會風氣受到歐洲浪漫主義影響，醞釀出民主以及女性意識抬頭的指標性年代。短短的14年間世界局勢相對穩定，日本開啟與西方國家物質交流，包含建築風格、時尚潮流以及飲食習慣都逐漸西化，「和洋兼容」正是大正氣息的獨特品味象徵。炸豬排、可樂餅以及咖哩飯被稱為「大正三大洋食」，台南晶英酒店「茶薈知事官邸」主廚賴奕丞將大正時期的烹調手法內化成「洋食」文化，除了復刻以上3樣人氣料理外，另外研發出和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋、炸唐揚雞、炸蝦排等料理，考量到餐酒館的形式，將外觀縮小方便食用，更顯美味。

▲茶薈知事官邸可品嘗到台南晶英資深調酒師徐世軒精心調製的多款調酒（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
▲茶薈知事官邸可品嘗到台南晶英資深調酒師徐世軒精心調製的多款調酒（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
除了美味的洋食之外，台南晶英酒店資深調酒師徐世軒也精心準備多款佐餐調酒，飲品有加入威士忌與梅酒的皇太子微醺咖啡、龍舌蘭康普茶與茉莉香片搭配成時鐘樓的芳草庭院等主題原創調酒。另外還推出風靡日本居酒屋的Highball系列，在各式烈酒裡兌入清爽的碳酸氣泡飲，讓原來灼辣厚實的酒感瞬間沁涼且更易入口，因應開幕更推出超狂強打「Highball放題」優惠，全場提供木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、紅玉紅茶梅酒等共6款調酒3小時無限暢飲，威醺的滋味適合想放鬆的你，不論白天夜晚都可以嗨放自我。


※飲酒勿開車；未滿18歲者，禁止飲酒；本場所不販賣酒予未滿18歲者。

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