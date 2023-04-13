李昇基稱「沒時間度蜜月」！同遊新加坡拒粉絲合影 畫面瘋傳挨轟
韓國男星李昇基自從與演員李多寅結婚後，就因為女方家長曾涉入經濟犯罪等問題，讓韓國社會普遍不看好這段婚姻，一舉一動都被放大檢視。由於李昇基婚前聲稱，為了準備演唱會，夫妻倆不會去度蜜月，結果日前就被粉絲抓包同遊新加坡，甚至拒絕合照，再度引發爭議。
記者詹鎰睿/綜合報導
據韓國媒體報導，李昇基以「工作考察」為由，帶著妻子李多寅跑去新加坡，結果在11日當天被粉絲們目擊夫妻倆正在購物，而且貼心的李昇基還幫老婆提東西，所有畫面都被拍了下來。
此外，在新加坡巧遇李昇基的粉絲表示，他當下有去詢問李昇基能不能合照，卻換來一句對不起之後婉拒，事情在網路上曝光後，韓國網友紛紛斥責李昇基、李多寅謊話連篇。對此，李昇基的經紀公司「9Ato娛樂」解釋，李昇基的確是因為工作才去新加坡，至於李多寅則是單純陪行，但這樣的說法，仍無法平息大眾怒火。
李多寅的公司「9Ato娛樂」先前表示，李多寅除了忙於電視劇工作，李昇基也正在拍攝電影《大家庭》，此外，李昇基5月開始將展開世界巡迴演唱會，以首爾為首站開跑，期間造訪東京、大阪、馬尼拉、吉隆坡、新加坡、雅加達、曼谷等地，台灣則訂在5月21日，工作十分忙碌，小倆口才因此沒時間度蜜月。