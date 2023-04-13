《霍格華茲》玩不過癮？《哈利波特》加碼拍影集 JK羅琳當製作人
以電影《哈利波特》為背景的遊戲大作《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy），今年2月10日上市後讓全球玩家瘋玩，而魔法粉們的快樂還沒有結束，華納兄弟（Warner Bros. Discovery）日前宣布，將為《哈利波特》拍攝「真人版影集」，且該劇製作人將由《哈利波特》原著作者JK羅琳（JK Rowling）擔任，《哈利波特》影集版預計將在新推出的串流平台Max上播出。
記者張志浩/綜合報導
華納兄弟表示，《哈利波特》影集將找來全新演員，搭配創新元素再一次詮釋哈利波特、榮恩、妙麗等主角在霍格華茲的種種經歷，雖然目前沒有公開拍攝時間表、播出的相關消息，不過華納兄弟提及，《哈利波特》影集將會是一項長達10年到計畫，而製作完成後，將第一時間在旗下串流平台Max（HBO Max新名）播映。
此外，令眾多粉絲關注的，絕對是華納兄弟將《哈利波特》影集的製作人掌旗交給原著JK羅琳，JK羅琳也發表聲明表示，「Max 承諾保留原作完整性的說法對我來說相當重要，我期待《哈利波特》電視劇能以全新面貌成為優秀的改編作品，在電視劇的形態下，傳達出一定程度的原作細節。」
消息一出，各國粉絲除了關注《哈利波特》電視劇未來與電影、書籍的差別外，最廣為熱議的，就是被跨性別團體視為頭號公敵的JK羅琳，在擔任製作人後是否會影響影集的後續效應，前陣子《霍格華茲的傳承》就曾被LGBTQ+ 族群發起抵制活動，現在華納兄弟與JK羅琳的合作，相信無論戲內或戲外，都將引起一波波激烈話題。