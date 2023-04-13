88台人被當「豬仔」賣柬埔寨！《角頭》演員李振豪遭判18年
竹聯幫東堂東新會成員李振豪，曾擔任電影《角頭》擔任臨演，而李振豪也涉及詐騙案，誘騙88名台灣民眾到柬埔寨從事電信詐騙，從中獲取每人約美金1萬7千元，藉此獲利上千萬元。檢方依買賣人口等罪嫌起訴包含李振豪等9人，台北地方法院今（13）日判處李振豪有期徒刑18年、可上訴，其餘8名被告判刑11年至16年6月不等。
記者孫唯容／綜合報導
檢方查出，以李振豪、林晉宇為首的人口販運集團，利用臉書刊登博弈、遊戲客服等徵才資訊，拐騙台人到柬埔寨當「豬仔」，李振豪等詐團成員將應徵者帶到柬埔寨金邊、西港等詐騙園區以每人美金1萬7000至1萬8000元，賣給當地的電信詐騙集團，李振豪拐騙88名台人到柬埔寨，不法所得逾1470萬元。
檢方表示，這些「豬仔」到了柬埔寨後，便從事電信詐騙工作，只要表現不服從或業績不佳，就會面臨毒打毆打、電擊、關入密閉空間等殘酷對待，隨後再要求高額贖金，檢警也在去年陸續自柬埔寨救回被害人返台。
台北地檢署去年9月間依刑法買賣人口罪、詐欺未遂罪、意圖營利以詐術使人出國、妨害自由、違反組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴林晉宇、李振豪等9名被告。台北地院今依販賣人口等罪判李男18年徒刑，其餘8名被告判刑11年至16年6月不等。