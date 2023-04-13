Touch Taiwan將登場！智慧座艙應用夯　面板產業迎春天

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友達光電執行長暨總經理、TDUA理事長柯富仁指出，這次有來自10國、295家廠商，共862個攤位，其中首次參展的有55家，共有97個攤位，此次展覽預計吸引目標3萬人參觀人次，將辦理20場論壇，共143位講師分享。至於顯示創新技術應用獎，總計29件得獎作品，另外關於智慧醫療、零售、育樂、移動與移動之解決方案，現場秀出超過300件。
柯富仁表示，展覽小到穿戴，大到大型的電視、電視牆，或是透明的大型顯示屏，以及未來應用到車用顯示上面的都看得到，這些技術與應用都值得期待。尤其是今年亮點在智慧座艙，電動車領域裡顯示器用的數量變多，互動性增加、尺寸也變大，這也是台灣顯示器產業在過去幾年積累的一些成績，這次在展上都能感受到。
至於針對群創與友達近來產線有所調整，外界擔心是不是訂單不如預期？柯富仁則回應，隨著不同產品應用，以及每年的市場需求狀態不同，大家都會去動態調整產線使用的最佳化，是很常見的調整。
至於目前市況，柯富仁說終端需求過去幾季看下來，庫存問題已經大量在降低，所以期許到年底前，需求狀況應該是一季比一季好。群創光電總經理暨TDUA副理事長楊柱祥也說，「春天到了！」所以3月群創與友達兩家營收比較好，而產業供應鏈到終端經過這陣子的修正，只要政經環境不要有太大的轉變，其實都審慎樂觀、正面看待。