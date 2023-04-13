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「泰」讚了！新住民體驗泰式好滋味

▲龔主廚教導調製涼拌青木瓜絲。（圖／移民署提供）
▲龔主廚教導調製涼拌青木瓜絲。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

每年的4月13至15日是泰國最著名的節日潑水節，也是傳統新年，為讓花蓮在地新住民體驗並認識泰國新年傳統習俗，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站特於今（13）日中午假花蓮市「泰泰廚房」小舖辦理「你不知道的泰國」多元文化活動，帶著新住民家庭認識泰國文化及美食，初嚐泰式美味的新住民，驚嘆直呼實在是：「泰美味，泰讚了！」

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活動在「泰泰廚房」主廚龔郁婷甜美的笑聲中展開，她述說自己從小在泰國長大，八歲開始跟著奶奶學習廚藝，來台後因想念泰緬湄南河畔奶奶的味道，為解鄉愁方創立「泰泰廚房」小舖。藉著今天剛好是泰國潑水節，對泰國人而言是一年中最歡樂的傳統節日，重要性如華人的農曆過年一樣，許多離鄉的居民紛紛返鄉與家人團聚、共襄盛舉這熱鬧的節日。大家趁著最熱的四月天，享受與互不認識的路人相互潑水，不必在乎，使勁灑水，想不全身濕透都難！水潑在身上，象徵將過去一年不好的運氣洗去並收集好運氣，祈求新的一年平安順遂。

▲龔主廚介紹泰式辛香料。（圖／移民署提供）
▲龔主廚介紹泰式辛香料。（圖／移民署提供）
接著，龔主廚一一介紹桌上琳瑯滿目的辛香料。她說泰國菜之所以美味，在於各種香料與香草構成百變風味。香料的作用除增加香氣外，也能提升風味和顏色；而香草的用途則用於調味、增添香氛。大家最熟悉的「打拋肉」，就是使用聖羅勒葉炒碎肉；而泰式魚類、海鮮咖哩經常使用野薑，因它的根莖會散發高度香氣。美味料理當然要重視視覺感受，香菜葉子氣味濃，常用於東南亞料理與裝飾菜餚。新住民朋友如要學會泰國料理，弄懂香料與香草的差異，才能確實用於適合的料理。

泰國新年時不可錯過的美味糕點就是「潑水粑粑」，龔主廚利用花生、芝麻、新鮮的椰絲、椰糖及糯米等，使用芭蕉葉包製，蒸熟後香味撲鼻而來，新住民們忍不住食指大動，糕點放進口中，口感香Q軟嫩，大讚美味極了！另外大家於現場調製泰國開胃小菜涼拌青木瓜絲，青木瓜絲去除水份後，與醬汁、番茄、蝦米等食材攪拌，在大家一陣手忙腳亂後，終於大功告成，對於能嚐到自己的手作料理，大家都開心不已！

花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，台灣是個擁有多元族群的寶島，新住民婚嫁來台，帶來自己母國的語言、文化及飲食，讓台灣文化更加多元精彩，大家彼此認識、相互尊重，一起邁向「共融」與「共榮」。另外，移民署於今(112)年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」的外來人口「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，呼籲逾期停(居)留外來人口把握機會自行到案。該專案設有免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。

▲與會人員開心合影。（圖／移民署提供）
▲與會人員開心合影。（圖／移民署提供）

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