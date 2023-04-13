「泰」讚了！新住民體驗泰式好滋味

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接著，龔主廚一一介紹桌上琳瑯滿目的辛香料。她說泰國菜之所以美味，在於各種香料與香草構成百變風味。香料的作用除增加香氣外，也能提升風味和顏色；而香草的用途則用於調味、增添香氛。大家最熟悉的「打拋肉」，就是使用聖羅勒葉炒碎肉；而泰式魚類、海鮮咖哩經常使用野薑，因它的根莖會散發高度香氣。美味料理當然要重視視覺感受，香菜葉子氣味濃，常用於東南亞料理與裝飾菜餚。新住民朋友如要學會泰國料理，弄懂香料與香草的差異，才能確實用於適合的料理。
泰國新年時不可錯過的美味糕點就是「潑水粑粑」，龔主廚利用花生、芝麻、新鮮的椰絲、椰糖及糯米等，使用芭蕉葉包製，蒸熟後香味撲鼻而來，新住民們忍不住食指大動，糕點放進口中，口感香Q軟嫩，大讚美味極了！另外大家於現場調製泰國開胃小菜涼拌青木瓜絲，青木瓜絲去除水份後，與醬汁、番茄、蝦米等食材攪拌，在大家一陣手忙腳亂後，終於大功告成，對於能嚐到自己的手作料理，大家都開心不已！
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，台灣是個擁有多元族群的寶島，新住民婚嫁來台，帶來自己母國的語言、文化及飲食，讓台灣文化更加多元精彩，大家彼此認識、相互尊重，一起邁向「共融」與「共榮」。另外，移民署於今(112)年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」的外來人口「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，呼籲逾期停(居)留外來人口把握機會自行到案。該專案設有免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。