名家論壇》趙君朔／美中新一輪交鋒！法國總統意外化身破口

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當然除了馬克龍不跟隨美國的表態和中共成功介入中東複雜的國際形勢外，還有台灣前總統馬英九刻意選擇和蔡英文總統過境美國同時間出訪對岸，在參訪時屢次做出大中華意識濃厚的發言還肯定中共的防疫成效，想和蔡總統訪問分庭抗禮，試圖把媒體目光焦點吸過來的意圖濃厚。幸好蔡總統和眾議院共和黨籍議長麥卡錫的會面，在川普前總統被起訴的新聞正被全美熱議時，依然獲得美國各大主流媒體和其他主要英文媒體的大幅報導，喚起了更多美國一般民眾和國際政經菁英對台海情勢的注意。
而麥卡錫議長選在加州的雷根圖書館率領兩黨近20位眾議員和蔡總統會見也是精心安排，畢竟雷根就是率領美國打贏和蘇聯冷戰的美國總統，這過程他還留下很多名言如”以實力維持和平”、”我的冷戰戰略就是我贏，他們輸”等等。在議長率同所有與會議員參與的會後記者會中，議長還有新成立的美國中共戰略競爭特別委員會的主席Mike Gallagher都很清楚地再一次地表達了美國國會在台灣問題上會兩黨一致，不受中共威嚇，給予台灣人民全方位的支持來確保和平與自由。
雖然說國會沒有真正的決策權，但是現在一個有兩黨對抗中挺台有高度共識的國會對於這場拜登政府不敢說出出口的進行中新冷戰至關重要，能對始終不放棄緩和和中共關係卻是頻頻挨打的拜登政府形成強力的牽制作用並喚起美國與論在川普政府末期之後新另一波對中共和台灣議題的興趣和注意力。在蔡英文總統剛抵達紐約時，彭博新聞網便發了一篇報導指出拜登政府為了怕重新掀起台海情勢緊張，對於蔡總統訪美是前所未有的低調以對，也沒有派出任何一位官員和她見面。
當然拜登政府之所以如此戒慎恐懼是有其原因的，去年前議長佩洛西歷史性的訪台後，中共馬上宣布進行有封鎖台灣全島意味的軍演，其中一枚飛彈還首次射入了日本所屬的經濟海域，當時頗有第四次台海危機來臨的感覺。在外交上則是宣布暫停和美國多項領域的合作，其中包括拜登政府最在意的氣候變遷和雙方軍事高層的溝通，而當時拜登政府眼看要撤除的部分中共輸美商品關稅也因此而被迫叫停。為了避免中共這次又大幅度升高緊張情勢，拜登政府做到了不讓這次蔡總統的過境有任何官方的意味，而台灣方面也的確基於同樣的考量，主動將和議長的會面改成在美國進行，但議長在會後記者會上依然保留了日後出訪台灣的可能性。
然而即使在拜登政府已經展現前所未有的低調下，在蔡總統返台後，中共還是宣布展開軍演，雖然進行的形式不若上次明顯想演練封鎖台灣全島，但中共的航母山東艦已經開到了台灣島東南面的海域，並從艦上派出四架殲-15出現在台灣防空識別區的東南角。此外，從4月10號到11號，中共三天分別出動了71、91、35架次的各種軍機進入台灣的防空識別區中，出動的各式機種與頻率之高也相當少見。
而在4月12號中共又宣布了兩項新的動作，第一項是中共商務部宣布對台灣的2455項商品進行牽涉到貿易限制的貿易壁壘調查。第二項是發佈從4月16號到18號在台灣上空設立禁航區(但經我方民航局提出抗議後，又把禁航時間改為只有16號的27分鐘)。換言之，美台政府雙方適度的釋出善意將和議長會面改到美國舉行一樣換來中共破壞區域穩定的各種舉措，同時中共在外交上的動作也沒有收手的跡象，在馬克龍結束訪中之后，剛當選不久的巴西總統魯拉今天將抵中進行訪問，而之間在一個商務會議中有一家有中資入股的巴西銀行宣布將以人民幣作為中巴貿易往來的結算貨幣也曾引起美國與論對於美元霸權是否衰落的討論。
而情況之所以會陷入這種不斷有緊張形勢和美國牆角被挖的循環，還是和拜登政府的對中共政策充滿矛盾有關，拜登政府在各種政府文件中也清楚的認知到中共對已規則為基礎的國際秩序形成的挑戰，但拜登政府除了在科技封鎖有頗強硬的措施外，對於這些中共的破壞性行為其實從來沒有任何具體的應對方式，只是不斷的強調要投資美國本身、團結盟邦，但不尋求改變中共體制、不和中共打冷戰，還反覆提醒在雙方的競爭要避免滑向衝突。
拜登政府的這種表態就等於是和中共說你可以盡情地鬧事把情況搞得非常緊張，美國就會來安撫你免得出更大的事，但中共的體制、價值和利益便註定了他會持續所有拜登政府自己也很清楚的惡行如經濟脅迫、勢力範圍的擴張、以假訊息分化對手、商業間諜甚至更新的手段如放出一個間諜氣球飄過美國本土，而拜登政府是在這顆氣球的存在被媒體揭露後才在最後一刻取消了預定的國務卿四年半來的首次訪問中共行程，但之後美國國防部長想和解放軍嘗試通話釐清事件都被拒接，充分顯示出中共的有恃無恐。
而很不幸的，如果除了避免衝突、局部高科技封鎖外沒有其他具體內涵的對中共政策持續下去，在重新展開各種外交攻勢的習近平進逼下，美國很可能還會再吃敗仗，這也是為何《華爾街日報》的記者Jonathan Cheng在3月23號在該報上寫了一篇”中共開始表現得像個全球強權”的分析報導。
另一個對接下來情勢不利的發展是美國國內的銀行風暴是否已經完全弭平還有疑問，許多中小型銀行的資金因為存款人缺乏信心還在持續流失，同時國內的通膨依然停留在高檔，這樣美國的聯準會陷入不知道持續升息打通膨還是出事時果斷降息的兩難境地，或是說不論聯準會怎麼做都有副作用。在美國經濟烏雲濃罩下，已經缺乏正面對抗中共意志的白宮如果又遇到經濟情況明顯下滑，民怨四起之下是否會在中共步步進逼下被迫妥協是今年國際政治最大的隱憂。
幸好如前面所提到的，由共和黨奪回的眾議院除了由對中共頗為鷹派的Michael McCaul擔任外交委員會主席外，還成立了美國中共戰略競爭特別委員會，而的確在麥卡錫議長本人暫時不方便來台灣之下，由Michael McCaul率領同樣是跨黨派的7位眾議員在蔡總統自美國一返台之後就緊接者和他們會面。McCaul在台北接受NBC的《Mee the Press》節目訪問時，表明雖然他們在訪問時遇到中共相當大規模的軍演武嚇，但這反而讓他堅定。McCaul的這種態度便是共和黨和拜登政府最大的差別，在台灣明年的關鍵的總統大選之前，萬一有任何意外的衝突發生，台灣最大的助力會來自於共和黨和部分民主黨議員在國會的大聲疾呼，讓拜登政府在民意下壓力必須做出強力回應。
即使情況沒有失控，出現衝突，只要這種拜登政府被國內經濟問題和看不到結束的俄烏戰爭耗盡了大部份心力，那麼很多增強台灣嚇阻力的具體政策如盡快處理三年前通過仍未交貨的各種軍售、強化對台灣軍隊的訓練、協調將原本要交貨給第三國的武器如魚叉飛彈、水中雷、水下無人機等(這些都是McCaul在訪問提到的)優先交貨給台灣等事項需要共和黨用各種方式包括辦聽證會、通過法案等緊緊盯者拜登政府的國防外交部門盡快落實。
另一個可以預期的趨勢是中共和台灣議題在全世界處於有戰爭在進行，台海上空同樣處於戰爭陰影之下，從2024開始在美國政治和大選中的分量將會是前所未有的大，因為牽涉到的不光是和一般美國民眾無關的高層次外交辯論，而是會對經濟和全球供應鏈發生影響的實際問題。
總之，台灣甚至是英文媒體的大部分分析都只是強調美中關係處在一個不斷惡化的螺旋，但甚少人指出過其根本原因在於拜登政府在大部分的議題缺乏攻勢，讓中共頻頻見縫插針、挑起事端，因此才會雙方關係的事件、危機一個接者一個，拜登政府屢次想靠高層溝通來處理卻經常被已讀不回，反而是國會變成了對抗中共的主力，從佩洛西、麥卡錫、Gallgher一直到McCaul都是如此。
那麼在習近平被迫結束閉關的清零政策，同時還需要硬撐住在戰場上的糟糕表現一直讓人跌破眼睛的普丁、還有台灣下半年會進入關鍵的總統大選競選週期的各種背景下，可以想見美中在國際政治上的衝突只會越來越激烈，那拜登政府若不能迅速增強台灣的嚇阻力並在各個領域將中共的影響力回推，讓世界變得因此更混亂的話，他能否順利連任將會是一個很大的問題，而他的接任者也會有很大的爛攤子需要收拾，這絕非全世界之福。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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