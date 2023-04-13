黃牛小心！經典賽票價狂漲50%　政府最高可重罰50倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委莊瑞雄表示，起初文化部草案還保留轉售得有10%以內合理手續費與相關費用，後續回應民間訴求，也特別刪除了10%規範以展現打擊黃牛決心。不過同樣經常有黃牛的體育賽事，就不適用於此法，相較日本透過專法來一次管理藝文表演與體育賽事，未來該如何維持合理的票務運作，作為主管機關的體育署責無旁貸。
立委莊瑞雄舉出，上個月剛結束的棒球經典賽，台灣與巴拿馬之戰，原價2600元的內野票竟然可喊到3600元、對古巴則是連1000元的外野票都能夠哄抬到1500元，漲幅高達50%之多；而不只是經典賽，像是職棒總冠軍賽、魔獸霍華台加盟後的桃園雲豹賽事、恰恰彭政閔引退賽等，甚至是免費的高中籃球HBL總決賽，都能夠看到黃牛哄抬票價以獲取不當利益的案例，除了損及民眾權益，對於運動產業發展更是不健康影響。
立委蔡易餘補充，近期台灣有許多精采的運動賽事，像是HBL高中聯賽、T1聯盟及P+聯盟的籃球賽事，甚至前陣子的WBC棒球經典賽，還邀請知名的終結者Mariano Rivera，來台開球。不過仍不少球迷反應搶不到票，但黃牛卻透過掃票機器人，針對熱門的運動賽事，一次大量買賣票券牟利，影響民眾公平購票的權益。期望體育署介入建立公平的機制，才能有效杜絕黃牛，促進運動產業發展。
立委莊瑞雄呼籲，接下來陸續還有許多重要的運動賽事陸續將舉辦，像是８月在台灣舉辦的世界盃男籃熱身賽、兩個職籃的季後賽等，甚至ＮＢＡ退役巨星艾佛森也將來台展開見面會，期望體育署能夠盡速提出修法，無論是要修國民體育法或是運動產業發展條例，都能夠對打擊黃牛有一定果效，也能夠展現政府推動健全運動產業環境的決心。
體育署林哲宏副署長回應，將增訂運動產業發展條例第二十四條之一，轉售超過定價將予以罰鍰，與文創法修法方向一致。另外，修正販售運動賽事票券定型化契約，應記載及不得記載事項，也已送至行政院消保處，希望未來售票過程能夠更公開透明，限制黃牛不予退票，強化保障消費者權益。