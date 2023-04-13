不願被當「王八蛋」直接參選立委　詹江村：提不提名隨便黨

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詹江村今天在臉書貼文表示，自己不會繳交110萬登記初選，將直接宣布參選下一屆的立委選戰。詹強調自己桿了一屆代表，5屆議員，「無所謂黨要怎麼處置我！我依然效忠黨」
詹江村表示，上一屆初選他已經通過，也已經花了400萬正式投入大選，但黨中央直接跟他說，「下次再讓我選」。「上一次我已經通過初選了！沒理由這次又要我繳交110萬，再投入廣告參加一次初選」。詹江村說，「不能因為我沒有好爸爸，就被當作王八蛋！我會直接參選，提不提名隨便黨」。
國民黨桃園市黨部今天張貼立委初選公告，第11屆立法委員桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第二選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記，定於4月17日至4月19日開跑。桃園市黨部一組總幹事胡至謙，今天上午10點將第11屆立法委員選舉（區域暨原住民）桃園市第二階段候選人提名登記公告，張貼於市黨部大門口，宣告第一及第二選區立委初選起跑。
市黨部指出，區域立法委員候選人提名，在提名登記時間截止以後，會先經協調程序，若能產生建議提名人選，將不辦理黨員投票及民意調查，如該選區所有登記黨員二分之一以上（含二分之一）協調同意得不辦理黨員投票，而以二至三家民調機構調查結果作為建議提名之依據。