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不願被當「王八蛋」直接參選立委　詹江村：提不提名隨便黨

▲詹江村表示自己不願再被國民黨當「王八蛋」，這次直接參選立委，也不會繳交110萬元登記黨內初選。（圖／資料照）
▲詹江村表示自己不願再被國民黨當「王八蛋」，這次直接參選立委，也不會繳交110萬元登記黨內初選。（圖／資料照）

記者李春台／桃園報導

2024國民黨立委初選將於下周一開跑，桃園市黨部今天張貼相關初選公告，提醒有意參選之黨員於期限內前往市黨部登記。國民黨桃園市議員詹江村也在今（13）日於臉書拋出震撼彈，表示自己不願再被國民黨當「王八蛋」，這次直接參選立委，也不會繳交110萬元登記黨內初選。

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詹江村今天在臉書貼文表示，自己不會繳交110萬登記初選，將直接宣布參選下一屆的立委選戰。詹強調自己桿了一屆代表，5屆議員，「無所謂黨要怎麼處置我！我依然效忠黨」


詹江村表示，上一屆初選他已經通過，也已經花了400萬正式投入大選，但黨中央直接跟他說，「下次再讓我選」。「上一次我已經通過初選了！沒理由這次又要我繳交110萬，再投入廣告參加一次初選」。詹江村說，「不能因為我沒有好爸爸，就被當作王八蛋！我會直接參選，提不提名隨便黨」。


國民黨桃園市黨部今天張貼立委初選公告，第11屆立法委員桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第二選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記，定於4月17日至4月19日開跑。桃園市黨部一組總幹事胡至謙，今天上午10點將第11屆立法委員選舉（區域暨原住民）桃園市第二階段候選人提名登記公告，張貼於市黨部大門口，宣告第一及第二選區立委初選起跑。

▲國民黨桃園市黨部今天張貼立委初選公告，第11屆立法委員桃園市第一選區、第二選區提名登記，定於4月17日至4月19日開跑。（圖／國民黨桃園市黨部提供）
▲國民黨桃園市黨部今天張貼立委初選公告，第11屆立法委員桃園市第一選區、第二選區提名登記，定於4月17日至4月19日開跑。（圖／國民黨桃園市黨部提供）
市黨部指出，區域立法委員候選人提名，在提名登記時間截止以後，會先經協調程序，若能產生建議提名人選，將不辦理黨員投票及民意調查，如該選區所有登記黨員二分之一以上（含二分之一）協調同意得不辦理黨員投票，而以二至三家民調機構調查結果作為建議提名之依據。

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