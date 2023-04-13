啦啦隊女神籃籃爆與張立東交往　冷笑話被浩子吐槽

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週邀請到浩子、阿翔、籃籃、以及性感美女DJ藍星蕾，到陽明山體驗導覽職人，帶觀眾體驗花季盛開的陽明山。過程中，「啦啦隊女神」籃籃的冷笑話被浩子吐槽，也意外抖出她與張立東交往的內幕。
記者侯家瑜/綜合報導
首站同學轉到「特色美食」，一行人驅車前往陽明山竹子湖，儘管氣候不佳、被厚厚的雲層籠罩，卻罩不住竹子湖美麗的景色，但沒想到同學下車後，映入眼簾的卻不是餐廳，而是一大片竹林，讓所有同學超困惑，籃籃跟大家介紹，這次要體驗的美食要自己採，採多少吃多少，在採之前籃籃故意「詢問」大家，現場誰知道陽明山誰最有種？籃籃公布解答，是陽明山「特有種」的箭筍，它特別有種，冷笑話被浩子吐槽問：「是不是跟張立東在交往，笑話冷到大家都笑不出來。」讓籃籃紅著臉澄清說沒有。
接著眾人練習採收台灣特有種，據說有緣才能吃到的劍筍，在陰雨綿綿、氣溫只有8度的環境下，大家終於採齊箭筍，接著同學再次轉動轉盤，但轉盤停下時，卻再次落在特色美食，讓想衝祕境溫泉的眾人如同晴天霹靂，讓籃籃崩潰的大喊說不要，外面天氣這麼冷要去泡溫泉，不要在採箭筍了啦，超爆笑重複介紹景點讓大家哭笑不得。
最後終於輪盤成功，轉到祕境溫泉，全場都超興奮，驅車前往「夢幻牛奶湯」，沒想到浩子跟眾人說，認真泡野溪溫泉可以招桃花，藍星蕾也現場示範專業POSE，指導學妹如何拍出火辣、好看的網美照，畫面唯美養眼，更是讓女同學們大喊：「學不來啦！」