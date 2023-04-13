明高溫狂飆破35度！週六雨神肆虐北台灣 跳崖式降溫「狂跌10度」
今（13）日白天氣溫熱到像夏天，台灣本島平地最高溫在高雄杉林區，來到攝氏34度，中央氣象局表示，明（13）日溫度還會再往上飆，南部近山區將有高達攝氏35度甚至以上的氣溫出現，而在經過2天的好天氣後，週六（4/15）天氣狀況急轉直下，鋒面和東北季風雙重影響下，中部以北和東半部皆有雨勢，夜晚至下週日（4/16）的氣溫與週五相比也急墜攝氏10度以上，最新天氣資訊氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，在明日風向轉為南風的情況下，各地氣溫將比今日更為炎熱，整個東半部白天高溫約為攝氏29至30度，西半部則是攝氏31至32度，特別要注意的是，南部近山區或河谷，將有攝氏35度或以上的高溫出現，早晚低溫部分，全台各地約為攝氏19至22度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意穿著。
週六鋒面報到且東北季風增強，在降雨方面，整個中部以北和東半部都在雨區範圍，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，其中包括大台北的北部地區，將有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部及南部山區，則是有局部短暫陣雨或雷雨，下雨的狀況預計會從一早就出現，入夜後才較為趨緩。
除了降雨外，氣溫也需特別注意，葉致均提及，除了週六白天，北部高溫剩下攝氏24至25度外，週六晚上至下週日清晨是近期最涼的時間點，其中北部地區僅有攝氏17至18度，其它地區只有攝氏19至20度，下週日白天過後慢慢回暖，直到下週二（4/18）都天氣都較為穩定，下週三（4/19）水氣可能增多，詳細情況有待後續觀察。