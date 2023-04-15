比高跟鞋還矮！吉娃娃破「世界最矮狗」金氏紀錄 前任是牠的舅舅
金氏世界紀錄（Guinness World Records）日前發布現存世界上最矮的狗狗，是來自美國佛羅里達州、2歲大的吉娃娃母犬「珍珠」，牠身高只有9.14公分、身長12.7公分，體重只有553公克。牠的主人說，珍珠有點公主病，喜歡打扮及吃美食。
記者徐銘穗/綜合報導
珍珠是2020年9月1日出生的處女座女孩，牠的主人凡妮莎（Vanesa Semler）是名律師兼物業經理。珍珠以9.14公分高紀錄，去年8月打破金氏世界紀錄，成為世界上最小隻的狗，牠也是前任世界最小、9.65公分高的狗「米利」（Milly）的姪女，米利從2013年便是該紀錄保持狗，不幸在2020年、珍珠誕生前去世。
根據金氏世界紀錄網站，凡妮莎表示珍珠有點「公主病」，喜歡吃雞肉與鮭魚，也喜歡打扮得漂漂亮亮，雖然2歲多了，但「內心還是個小女孩」。凡妮莎說，珍珠大概就是一顆球的大小，只比一個茶壺高一點點，與多數吉娃娃不同，珍珠的脾氣溫和，在台上看到大量觀眾也沒有因此受到驚嚇。凡妮莎家裡還有另外３隻正常大小的狗。
珍珠的身高記錄是在牠出生的佛羅里達州奧蘭多的水晶溪動物醫院測量，其獸醫喬瓦尼·韋格爾（Giovanni Vergel）使用犬類測量工具，連續測量了3次精確確定，根據記錄規則，每次測量都是從前爪腳的底部到肩膀的頂部（肩胛骨之間的脊），以一條垂直直線進行的。