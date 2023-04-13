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快訊／BLACKPINK成員Rosé被中國記者踢爆吸毒！YG發怒提告

▲BLACKPINK成員Rosé無端捲入吸毒風波，公司「YG娛樂」保護藝人提告散播謠言者。（圖／Rosé IG）
▲BLACKPINK成員Rosé無端捲入吸毒風波，公司「YG娛樂」保護藝人提告散播謠言者。（圖／Rosé IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Rosé被中國媒體爆料吸毒，指她參加某品牌總監舉辦的派對時，桌上的菸灰缸出現不明物體，對此「YG娛樂」否認，表示將提告散播謠言者，相當氣憤。

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▲中國媒體爆BLACKPINK成員Rosé吸毒，「YG娛樂」否認提告。（圖／翻攝新浪韓娛微博）
▲中國媒體爆BLACKPINK成員Rosé吸毒，「YG娛樂」否認提告。（圖／翻攝新浪韓娛微博）
根據《新樂娛樂》報導，Rosé出席某品牌總監在家舉辦的私人派對，有網友表示「菸灰缸有奇怪痕跡」，粉絲對此指出該桌子與菸灰缸的設計，是採大理石製作，奇怪痕跡是紋路，並非毒品。該消息今在微博造成大轟動，許多韓媒因此跟進報導。

「YG娛樂」對此出面回應，表示這是假消息，「部分網絡社群、SNS等散播的BLACKPINK Rosé相關的謠言不是事實」，公司準備對發布Rosé吸毒謠言者採取強硬應對，「本公司正在對侵害所屬藝人人權、損害名譽的行為採取法律措施，目前正在監看謠言生成及散布者」，並表示絕對「不會妥協與和解」，態度堅決。

▲BLACKPINK高雄演唱會官方照。（圖／YG Entertainment）
▲BLACKPINK日前才來台開唱。（圖／YG Entertainment）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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