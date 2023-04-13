路易威登工藝展登台！草間彌生派對箱要價千萬 「小豪宅」拎著走
▲路易威登2023典藏工藝展登台！要價上千萬的草間彌生聯名派對箱，自帶Disco Ball和移動吧台可隨時開趴；還有彷彿真正「移動小豪宅」的手提箱可直接拎著走。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2023-04-13 18:23:52
路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」登台！全新LV x 草間彌生聯名系列硬箱首度在台灣曝光，擁有收納酒箱功能的「Infinity Party」派對箱，自帶Disco Ball和移動吧台，要價上千萬可隨時隨地秒開趴；有如「縮小版衣櫃」的嬰兒用品硬箱、「夢幻娃娃屋」玩具屋收藏硬箱及寵物硬箱，還有描繪路易威登Asnières故居工坊的Maison De Famille硬箱，彷彿一座真正的「移動小豪宅」可以拎著走。
路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」，結合經典硬箱、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、高級珠寶暨腕錶系列，展出超過4百多件的精湛奢華之作。有別於過去單獨主題的展覽調性，此展可一次飽覽超過400件精湛工藝珍藏，多元且全面性地綜觀LV造夢功力。 ▲巧妙將Disco Ball設計成冰桶的LV X 草間彌生Infinity Party Trunk派對硬箱，美到快閃瞎，要價12,900,000元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲上左：LV X 草間彌生南瓜硬箱428,000元、上右：LV X 草間彌生南瓜手提硬箱535,000元，下：LV X 草間彌生南瓜硬箱2,670,000元。（圖／記者蕭涵云攝） 經典硬箱！不只裝可愛、還能裝夢想 以「旅行藝術」行李箱起家的路易威登，持續懷抱創意打造歷久彌新的多款硬箱，更是首度在台灣曝光，最新聯名日本藝術家草間彌生Yayoi Kusama，特設繽紛圓點專區，展示著色彩鮮艷的彩繪圖點硬箱塔、標誌性的南瓜圖案收納箱，重磅之作為一件要價上千萬的「Infinity Party」派對箱，將品牌傳統酒箱與藝術家經典的彩色波點及鏡面圓球元素結合，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，可隨時隨地秒開趴。 ▲左下：LV X 草間彌生硬箱塔1,990,000元，中後：LV X 草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔745,000元，右：LV X 草間彌生香水收藏硬箱320,000元。（圖／記者蕭涵云攝） 搶先聚焦夢幻作品，有如「縮小版衣櫃」的嬰兒用品硬箱；「夢幻娃娃屋」玩具屋收藏硬箱則擁有2個小型Vivienne玩偶，與迷你衣櫃、行李箱、椅子等共22件傢俱在其中；適用於中小型犬的寵物硬箱，竟有品牌圖紋造型的金屬網格窗；還有描繪路易威登「製箱工藝的心臟」，Asnières故居工坊的Maison De Famille硬箱，還原磚牆圖案、彩色玻璃浮雕等細節，彷彿一座真正的「移動小豪宅」可以直接拎著走。 ▲Baby Wardrobe嬰兒用品硬箱2,380,000元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲Malle Maison Vivienne玩具屋收藏硬箱2,100,000元。（圖／記者蕭涵云攝） 今年才在Salone del Mobile米蘭設計週首度發表，澳洲工業設計大師Marc Newson創作Cabinet of Curiosities硬箱，相當於家中一件時髦的收納矮櫃，內建19格立方體收納空間，並有2款顏色選擇，也是首度在台曝光。還有Taigarama皮具系列，將Monogram塗層帆布與Taiga皮革巧妙融合，打造成可當桌具使用的銀色金屬硬箱Courrier Lozine。 ▲直接拎著走的「移動小豪宅」Maison De Famille硬箱作品1,390,000元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲可當收納櫃使用的Cabinet of Curiosities硬箱8,100,000元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲上：Toolbox Aluminium 1,110,000元，Courrier Lozine銀色金屬硬箱1,750,000元。（圖／記者蕭涵云攝） 天馬行空的生活創意！Objets Nomades生活藝術傢俱 此次Objets Nomades生活藝術傢俱系列共展出全球14位頂級設計師的傢俱創作，最密切合作的巴西設計師Campana Brothers，帶來多款全新配色作品，如融合湖水綠、綠色、桃紅色的限量版雕塑Aguacate Multicolore、深灰色Bomboca Sofa沙發軟椅、黑色Cocoon繭型座椅；首次登場的還有包覆經典Monogram或Damier帆布的乒乓球桌；Atelier Oi以14條精準切割的皮帶所設計之Belt Lounge Chair躺椅，及以南美洲魁札爾鳥的醒目羽翼打造的Quetzal雕塑作品；Totem Lumineux手工吹製玻璃燈座。 ▲路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」，展現造夢精湛皮革工藝，為生活造夢。（圖／記者蕭涵云攝） ▲前：有如放大「蛋白霜餅」的Merengue Proto軟椅525,000元，後：Belt Lounge Chair By Atelier Oi 皮革躺椅1,090,000元。（圖／記者蕭涵云攝） 珍稀皮革手袋！綻放皇家花園與藍色繡球花 路易威登的珍稀皮革工藝結合繁複多重技巧，共需經歷350道不同的工序，光是鞣製特殊皮革便需要6～10週，上色、滋養與拋光也需耗時6週。全新飾面藍色繡球花Bleu Hortensia、與皇家花園Royal Garden系列手袋，也是首度呈現給台灣嬌客。靈感來自凡爾賽花園的「藍色繡球花」，包面由中央粉藍色漸變為兩側的淡紫色，還微微透出粉紅色和金色，搭配人造寶石釦飾；「皇家花園」包款飾面則以白色底色為主，先上了整面金色後，再手工推磨掉表層，產生自然微妙的粉紅色和深藍色色澤紋理。與其他多款馥郁飽滿色彩妝點的鱷魚皮革包袋，相得益彰。 ▲「皇家花園Royal Garden」手袋。（圖／記者蕭涵云攝） ▲「藍色繡球花Bleu Hortensia」手袋。（圖／記者蕭涵云攝） 高級珠寶與腕錶 在投影路易威登巴黎芳登廣場頂樓高級珠寶工坊窗外景象的沉穩深藍色專區裡，展出多件珠寶經典創作，多款珠寶創作融合路易威登兩款標誌性的專利花朵鑽石切割（Flower Cut）與星型鑽石切割（Star Cut），值得一看。 「路易威登 2023 Crafting Dreams 典藏工藝展」資訊 時間：4/13～4/23 地址：台北市信義區光復南路133號（臺北松山文創園區三號倉庫） 展覽採預約制，如欲參觀請洽路易威登專門店 ▲上：Buetzal By Atelier Oï 雕塑掛飾336,000元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」，一次飽覽超過400件珍品。（圖／記者蕭涵云攝） ▲現場更有台灣與外國工匠或畫師，現場秀一手專業技藝。（圖／記者蕭涵云攝） ▲2023「Crafting Dreams典藏工藝展」，是難得全面性相當完整的綜合展。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳設有如走入豪華宅邸，一虧夢想真面貌。（圖／記者蕭涵云攝）