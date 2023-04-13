王世堅喊告！何志偉嗆自導自演「從未攻擊出軌、債務問題」

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何志偉強調，他從來沒有攻擊過王世堅，沒有攻擊過他婚姻問題，出軌、在上次八仙過海開房間、做偽證、誠信問題、債務問題等，今天終於體會到當年蕭美琴哭了30分鐘，對她的切身之痛終於完全理解，一樣套路、一樣攻擊方式，「現在摧毀的不是何志偉，摧毀的是整個民進黨形象，只要有一人受傷，民進黨就是受傷了」。
針對王世堅指控何志偉團隊發圖卡一事，何志偉回應，他已經被攻擊了5年，每天都會有一個影片，剪片的人絕對會得「奧斯卡」，天天不一樣、天天上菜，他也求救過了，卻無法處理，要再次呼籲，選舉文化的提升是自制而來，民進黨的團結是靠自制而來的。
媒體詢問背後是否與派系糾紛有關？何志偉直言，民進黨派系不是問題，派系可以針對黑白道論述、把黨路線釐清，這不會是一個問題。
何志偉也和王世堅喊話不要糟蹋黨主席賴清德，「怎麼會說他是誰的小弟？」賴清德昨天被民進黨提名參選總統，這群人就在鬧，這樣的手法會讓支持者灰心，而王也不該用魔鬼這種形容詞傷害他人，「不要糟蹋選民、賴清德」。
何志偉強調，他從不打負面選戰，遵循誠信原則走政治路，一路走來都按照黨機制和共識，誠信原則就是黨共識。
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