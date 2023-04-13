立院初審通過《選罷法》排黑條款 黑金槍毒被判刑終身不得參選
立法院內政委員會今（13）日初審通過《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選罷法》部分條文修正草案，明定曾犯《國安三法》、《反滲透法》、賄選及黑金槍毒等重罪者，經有罪判決確定，終生不得參選。
記者翁子竣／台北報導
黑道介入政治引發關注，立法院民進黨團去年12月6日首開第一槍，宣布提《出公職人員選舉罷免法》修正草案，要求涉「黑、金、槍、毒」者，經判刑確定者，不得登記為候選人。
行政院隨即在12月15日，通過《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案，明定涉國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選及重罪重刑等4類犯罪者，不得登記參選。另外，國民黨團則提出除「黑、金、槍、毒」及國安相關法規，並增訂曾犯《性侵害犯罪防治法》、兒童及少年性剝削防制條例者等不得參選。
內政委員會自今年3月1日起審查《罷免法》，歷經超過1個多月的審查，於今正式完成初審。據今通過條文增定，曾犯《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》與《反滲透法》等，還有從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等重罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。