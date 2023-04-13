「自然美冠軍」下田當農婦！鄰居沒認出隔壁住女藝人 開心送大蔥
日本電影《指尖上綻放的愛》找來小雪、田中偉登主演。小雪曾與福山雅治共同受Oricon公信榜獲封2010年日本最美藝人冠軍，以自然美顏擔任大品牌保養品代言人多年；直到2011年她跟小8歲的男星松山研一結婚後，為了孩子遠離東京，回歸田園做農婦、養兒育女，自曝鄰居都不認識自己「沒有人認為我是演員」，鄰居還開心送上大蔥，令小雪十分開心。這次是小雪睽違12年再登大銀幕，真情演繹陪伴盲聾兒努力成長的母親，她也表示當媽後很高興能夠遇到這部作品。
記者陳雅蘭/綜合報導
出道25年的小雪現年46歲，2003年以電影《末代武士》首次進軍好萊塢，在片中與湯姆克魯斯有曖昧感情戲，以亮眼演技打響知名度，更曾跟全智賢合作拍電影；憑藉《幸福的三丁目》榮獲第29屆「日本奧斯卡」最佳女主角提名，實力與名氣備受肯定；近期則在《AV帝王》飾演傳奇AV女優黑木香的母親，讓台灣觀眾印象深刻。
小雪不僅演藝成績驚人，她與老公松山研一的姊弟戀更是備受矚目。松山研一以《死亡筆記本》擔任「L」一角在台爆紅，相差8歲的兩人，在《忍者戰場》合作時相識，戀愛兩年後結婚，目前育有11歲、10歲、8歲的孩子。
小雪為了宣傳《指尖上綻放的愛》接受訪問，提及現在與老公為了兼顧家庭與工作，東京、北海道兩地跑，在北海道農村過著自給自足的生活，「想讓孩子們在一個資訊氾濫的社會之外，體驗被大自然包圍的生活」。小雪不僅下田做農夫農婦耕種，還手工製作調味料，但因為太自然的融入當地，連鄰居都未認出隔壁住著大明星，她笑說：「沒有人認為我是演員，鄰居前幾天給我大蔥，他們教我如何長時間保存食物，我們當然也回贈了一些東西。」
《指尖上綻放的愛》中，小雪飾演堅強的母親福島令子，陪伴9歲失明、18歲失聰的兒子一步步成長，她心痛提及：「看著兒子漸漸失去光和聲音，身為一個母親的我，心都快被撕裂了。」並感動表示：「很高興能在這時候遇到這部作品，無論你是什麼樣的人，生命都應該是一樣寶貴的，希望這部作品能開闊你的世界觀，哪怕只有一點點。」《指尖上綻放的愛》5月5日在台上映。