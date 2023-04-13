莊凱勛詮釋毒癮發作 　「灌6瓶水催吐」逼出雙眼血絲

廣泛嘗試各類型角色的金鐘視帝莊凱勛，接演不少犯罪類型的題材，而演出《台灣犯罪故事》滅門血案凶手的李銘忠，也多次演過反派角色，2人近來同框鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》，分享鏡頭外的故事。其中莊凱勛為了詮釋演毒癮發作， 狂灌了6瓶礦泉水，讓眼睛逼出血絲。
記者侯家瑜/綜合報導
或許是年幼的這份好奇心，讓李銘忠現在演出死亡戲碼時，有一定的堅持，「就像是腦部中槍的話，當然很快就死了，怎麼可能還會掙扎」。莊凱勛也說，為了演出逼真，曾做出很傷身體的行為，「為了演一場毒癮發作的戲，我灌了6瓶礦泉水，然後趕緊催吐，吐到聲淚俱下，眼球都是血絲時，趕緊錄。」莊凱勛坦言這行為很傷身體，至今想到仍會感覺害怕。此外，為了詮釋用毒上癮的角色，莊凱勛田調竟然還到陌生女網友家，他說：「她的哥哥是重度用藥者，我去她家觀察他哥哥的生活狀態，他哥的房間門一打開，就有濃濃的塑膠味，一切真的很難想像。」
犯罪類型的影片免不了武打戲，雖然多半是「套招」的打鬥，但李銘忠卻說剛出道時，竟然曾被臨演打到暈眩，他說：「我直接躺在地上，結果那剛好是最後一個鏡頭，副導演帶著大家轉點，但我還躺著，直到我醒來時發現，怎麼大家都不見了！那時候我好想哭喔！」還有更多精彩內容請鎖定4月15日週六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的《誰來演戲之圓桌對談》。
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