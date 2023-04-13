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温貞菱再搭《她和她》閨密！追不上5顆星「完美女」李霈瑜

▲温貞菱（左）在《妳是我的姐妹》飾演李霈瑜的妹妹。（圖／八大）
▲温貞菱（左）在《妳是我的姐妹》飾演李霈瑜的妹妹。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

温貞菱、李霈瑜（大霈）在《她和她的她》中演閨密好友，這回在新戲《妳是我的姐妹》變身姐妹，女主角温貞菱為了貼近劇中角色，揮別過往的文青女神形象，改以一頭爆炸個性捲髮登場，化身即便在職涯、情路中跌跌撞撞，卻仍舊樂觀堅強的3.5顆星女孩。

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雙方存在著微妙的愛恨情仇，相形之下會比較有距離感。大霈在戲裡則是化身才貌雙全，享有眾人欣羨肯定的優秀5顆星光環，但她自爆：「其實自己現實生活中，就是一個賴皮的老么，所以要把自己的氣勢撐得像姐姐這樣，其實是滿有趣的。」大霈笑稱自己私下應該只有2.5顆星。

▲温貞菱、李霈瑜繼《她和她的她》之後再搭檔。（圖／八大）
▲温貞菱、李霈瑜繼《她和她的她》之後再搭檔。（圖／八大）
劇中飾演温貞菱、大霈父母角色的金獎實力派演員林美秀、陳竹昇，兩人雖已同台搭檔多次，默契不在話下，談到是否會有夫妻親密戲？林美秀語帶保留，風趣回應：「很難講喔！每次都說年輕人的親密戲很多，看起來感覺好像比較浪漫，其實有年紀的親密戲才High咧！」陳竹昇則分享演出時進入拍戲場域，因為場景和對戲氛圍，可能會和林美秀適時臨場發揮，同時對温貞菱和大霈的演技信心十足，「我相信兩個女兒是聰明伶俐到導演不喊卡，也可以一直演下去。」

▲左起張軒睿、温貞菱、陳竹昇、林美秀、李霈瑜、林哲熹出席《妳是我的姐妹》開鏡。（圖／八大）
▲左起張軒睿、温貞菱、陳竹昇、林美秀、李霈瑜、林哲熹出席《妳是我的姐妹》開鏡。（圖／八大）
此外張軒睿飾演好朋友温貞菱的職場前輩，兩人戲裡是對歡喜冤家，彼此的互動充滿逗趣、好笑元素，也會互相扶持，張軒睿說：「其實滿多就像我們現實中相處的樣子。」林哲熹在劇中忠於自我，不受世俗價值觀影響的他，將和戲裡要求完美的大霈形成有趣的對比。

徐鈞浩飾演温貞菱的大學學長，多年之後與温貞菱在職場相遇；曾被網友點名和温貞菱撞臉、如同雙胞胎的徐鈞浩笑稱，兩人在戲裡重逢後的關係，絕對不是兄妹！林思宇演出徐鈞浩的青梅竹馬，她透露角色的安排：「『青梅竹馬』這個字眼可能會讓另外一半擔心，可能具有危險性！」林思宇坦言看劇本時，就覺得滿有挑戰的，自曝已先心理建設，準備好要受到大家的評論。

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