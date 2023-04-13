黃偉哲、侯友宜同台促銷台南鳳梨 兩市藍綠黨團議員互槓
台南市長黃偉哲今（13）日率隊到新北市板橋區農會超市前廣場，行銷台南鳳梨及農特產品，新北市長侯友宜也敲敲現身同台促銷，由於事前並未向媒體公開該行程，在會後才公開；恰巧先前台南市議會民進黨團砲轟侯友宜遙控議員，抹黑前台南市長、現任副總統賴清德，新北市議會國民黨團今日也回擊請台南的民代們替市民做好監督把關，不要整天當賴清德的禁衛軍，藍綠兩市黨團議員互槓，格外引發議論。
記者吳嘉億／新北報導
山上區農會總幹事許弘霖表示，非常感謝新北市各區農會踴躍訂購山上鳳梨，相挺在地鳳梨農，也感謝板橋區農會提供場地辦理展售活動，讓北部地區消費者都能品嘗到當季鮮甜美味的山上鳳梨及加工品。
新聞稿內提及侯友宜說到，今年新北市已經協助全台銷售超過2,900噸鳳梨，未來新北也將利用多元通路以及強大消費力推動各項農特產品銷售，歡迎臺南所有農會帶好的農產品來我們新北市展售，搭配臺南市政府積極推廣農產、觀光，共同建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。
對比上午侯友宜與黃偉哲同台促銷台南鳳梨，針對台南市議會民進黨團批評侯友宜遙控議員抹黑賴清德，試圖轉移國民黨內鬥，新北市議會國民黨團今日發布新聞回擊，新北市議員、國民黨團書記長廖先翔及副書記長江怡臻表示，台南傳出性招待、不法獲利，而台南涉賄正副議長議會照進，還陪黃偉哲出國爽玩五天，要請最瞭解在地聲音的民進黨台南市議員們，好好關心變成黑金城市的台南，好好質疑涉賄的正副議長，替市民做好監督把關，而不是假裝看不到，整天當賴清德的禁衛軍。