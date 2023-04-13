LINE道歉認錯了！聊天紀錄全消失 「2步驟」救回：這功能快關
LINE今(13)日罕見的道歉認錯！因近日有用戶發現要尋找之前的聊天記錄和照片竟然已經消失，同時根據PTT上的網友反應，LINE對話紀錄只能翻到3月底，等於只留下兩週的資料，剩下全部都不見了，對此，LINE主動發出道歉啟事，同時建議用戶暫時關閉自動備份功能，LINE官方向《NOWnews今日新聞》表示，公告只有發送給Android用戶，iOS用戶不用特別關閉自動備份功能。
記者周淑萍/綜合報導
LINE在Android系統設定內的「最新資訊」內發出了一則「道歉啟事」，因爲自動備份功能異常，導致聊天記錄消失，目前受到影響的用戶為Android版「LINE」應用程式在13.4.0及13.4.1版本，超過2週前的聊天記錄消失，官方表示，目前正在進行相關調查及應對處理。且因為問題可能與備份功能有關，因此建議用戶暫時關閉自動備份，等待更新到13.4.3版本後再次開啟該功能。此外想要找回舊有的聊天內容，可以到設定內的「備份及復原聊天記錄」選擇復原，應該就能夠獲得解決。
📍關閉自動備份路徑：
1.前往「主頁」＞「設定」＞「備份及復原聊天記錄」
2.若有顯示「自動備份頻率」，請點選該項目
3.關閉「自動備份」功能
執行步驟1後，若畫面上有顯示「維護資料安全」，即表示自動備份功能已是關閉狀態，不需執行任何操作。
📍救回聊天記錄的方式：
1.前往「主頁」＞「設定」＞「備份及復原聊天記錄」
2.點選「復原」
於步驟2點選「復原」後，若畫面上有顯示Google帳號的選項，請選擇已儲存「LINE」應用程式聊天記錄的Google雲端硬碟帳號。
📍確認目前的LINE版本
1.點選「主頁」分頁右上方的「設定」（齒輪圖示）
2.點選「關於LINE」
3.確認「使用版本」