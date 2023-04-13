音響界年度盛事　高雄HI-END音響大展圓山登場

音響界備受矚目的年度盛事「高雄圓山HI-END音響大展」今(13)日起一連四天假高雄圓山大飯店展出，由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，力邀235個國際品牌共襄盛舉，共80間獨立展房。高雄市長陳其邁出席活動開幕典禮時表示，疫情衝擊家電、音響等內需市場，並帶來許多改變；疫情後有越來越多展覽及活動登場，他邀請市民朋友走逛音響展，讓音樂豐富自己的生活。
記者陳美嘉／高雄報導
每年全台愛樂者最關注的高雄音響展大會紀念CD製作依然發燒可期，有別以往企劃錄製鋼琴、提琴類的樂曲，今年首創國內第一張馬林巴琴獨奏專輯，這張「擊豔」大展紀念專輯希望透過馬林巴琴帶給愛樂者更多對空間、動態與音色細節的品味感受。
高雄市電器商業同業公會理事長夏惠屏表示，為了滿足家庭劇院迷的需求，嶄新規劃2F為家庭劇院示範區，打造「頂級劇院，在家重現」的絕佳享受。因應高雄首次移師圓山大飯店，以更加寬敞12坪起的劇院展示房重磅展演。
展覽期間全家超商及官網皆提供售票服務，凡購票觀展至會場指定地點即可免費獲得大會紀念CD《高瀚諺『擊豔』》。凡購票者不分金額票種，均享一票看四天，凡憑票連續報到滿兩天，即可獲得摸彩券，有機會抽中張雅晴《樂繪海翁》親簽版CD限量10名；展覽期間至1樓國宴廳參加任1場講座，並掃描現場活動QR Code 填寫表單即可抽簽名CD；針對官網購票民眾也有加碼抽活動。