《黑暗榮耀》宋慧喬戲如人生！會進演藝圈全是意外　夢想職業曝光

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宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演家境貧窮、在高中時期慘遭霸凌的女主角文同珢，因為媽媽不管，老師也冷眼旁觀，逼得她只好退學，放棄成為建築師的夢想，努力工作養活自己，最後成為一名小學老師，出現在校園霸凌者的生活之中，最後成功復仇。然而「人生如戲，戲如人生」，現實生活中的宋慧喬會進演藝圈，也不是在預料之內的事，她從小夢想成為一名花式溜冰的運動員，在學生時期就一直受到專業培訓，還曾經是南韓國家花式溜冰隊選手。會進演藝圈其實都是意外，她從小就擁有甜美臉蛋、纖細四肢，剛上高中時，家人替她報名了模特兒選拔，最終意外獲得冠軍殊榮，還有廣告代言找上門，自此宋慧喬也正式踏入南韓演藝圈，就此展開精彩且豐富的演藝之路。
最有內涵女明星之一 宋慧喬敬業認真態度值得學習
不僅有美麗臉蛋、優雅氣質，深受各大時尚品牌青睞，宋慧喬也被評為「最有內涵女明星」之一，事實上，她在面對每部戲的每一個角色都相當認真，2004年在演出《浪漫滿屋》後，她為了精進自己的外語能力，特地到美國住了3個月，因此在首部好萊塢作品《Fetish》(戀物)，中，幾乎能全程說英文對白，就算極具挑戰性也難不倒喬妹；此外，在華語電影《太平輪》中，宋慧喬每一句台詞也堅持用中文表達，敬業認真態度非常值得學習。
從出道就是「男神收割機」 宋慧喬交往對象一個比一個帥
宋慧喬各個時期的交往對象都是「男神等級」，因此也讓她有「男神收割機」封號，她2003年與李秉憲合演《All In 真愛宣言》傳緋聞，也是她第一次對媒體公開戀情，兩人當時被認為是在該劇拍攝期間擦出愛火，在戀情公諸於世後，兩人也曾一起拍廣告、出席活動受訪，不過戀情沒有維持太久，於2004年分手，理由則是宣稱「工作太忙」；2008年，她與玄彬合演《他們的世界》從好友發展為戀人，後來於2011年分手，結束兩年戀情。
時間一直到2016年，宋慧喬與宋仲基拍攝《太陽的後裔》結緣，兩人假戲真做，2017年便宣布結婚，如童話般的浪漫情節在現實生活中真實上演，在當時造成極大轟動，只可惜這段感情最終在2019年破裂，兩人離婚，結束1年8個月的短命婚姻，男方也於今年與英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）登記結婚，準備升格當爸。雖然宋慧喬每段戀情最終都沒有好結果，但宋慧喬「男神收割機」的地位依舊無人能動搖，離婚時她被問到對前夫是否還有感情，她也毫不猶豫回應：「現在的我只愛自己。」瀟灑又不失禮，後來到紐約待了一段時間，外界原以為她在療傷，但其實她是報名了當地藝術培訓課程，努力充實自己，再次呼應了她「敬業認真的態度」，她的成功並非偶然，著實令人佩服。