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《黑暗榮耀》宋慧喬戲如人生！會進演藝圈全是意外　夢想職業曝光

▲南韓女神宋慧喬其實從小夢想職業並非演員，會進演藝圈全是意外。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲南韓女神宋慧喬其實從小夢想職業並非演員，會進演藝圈全是意外。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

由41歲南韓女神宋慧喬（송혜교）主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》開播後在全球掀起熱議，再次驗證「韓劇收視保證」不是叫假的，從1996年出道至今，她曾出演過多部電視劇、電影，其中代表作眾多，像是與宋承憲合影的《藍色生死戀》、與Rain合演的《浪漫滿屋》以及和宋仲基合演的《太陽的後裔》，讓她在亞洲、甚至全球廣為人知，順利於競爭相當激烈的南韓演藝圈站穩韓劇女神寶座。不過宋慧喬起初的夢想職業其實並非演員，出道多年交往的對象也都是男神等級，因此也有「男神收割機」稱號，對此，《NOWnews今日新聞》就整理了3個有關宋慧喬的小故事，一起來看看吧！

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▲宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演一心復仇的老師。（圖／Netflix提供）
▲宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演一心復仇的老師。（圖／Netflix提供）
▲《黑暗榮耀第二季》前段，朴涎鎮找出宋慧喬「2大落點」反擊。（圖／Netflix）
▲宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演家境貧窮、在高中時期慘遭霸凌的女主角文同珢。（圖／Netflix）
「人生如戲，戲如人生」　宋慧喬進演藝圈全是意外　

宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演家境貧窮、在高中時期慘遭霸凌的女主角文同珢，因為媽媽不管，老師也冷眼旁觀，逼得她只好退學，放棄成為建築師的夢想，努力工作養活自己，最後成為一名小學老師，出現在校園霸凌者的生活之中，最後成功復仇。然而「人生如戲，戲如人生」，現實生活中的宋慧喬會進演藝圈，也不是在預料之內的事，她從小夢想成為一名花式溜冰的運動員，在學生時期就一直受到專業培訓，還曾經是南韓國家花式溜冰隊選手。會進演藝圈其實都是意外，她從小就擁有甜美臉蛋、纖細四肢，剛上高中時，家人替她報名了模特兒選拔，最終意外獲得冠軍殊榮，還有廣告代言找上門，自此宋慧喬也正式踏入南韓演藝圈，就此展開精彩且豐富的演藝之路。

▲宋慧喬私下模樣被捕捉，意外洩露內心還藏著一位小女孩。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲宋慧喬小時候的夢想職業其實不是演員，而是成為花式溜冰的運動員。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
最有內涵女明星之一　宋慧喬敬業認真態度值得學習

不僅有美麗臉蛋、優雅氣質，深受各大時尚品牌青睞，宋慧喬也被評為「最有內涵女明星」之一，事實上，她在面對每部戲的每一個角色都相當認真，2004年在演出《浪漫滿屋》後，她為了精進自己的外語能力，特地到美國住了3個月，因此在首部好萊塢作品《Fetish》(戀物)，中，幾乎能全程說英文對白，就算極具挑戰性也難不倒喬妹；此外，在華語電影《太平輪》中，宋慧喬每一句台詞也堅持用中文表達，敬業認真態度非常值得學習。

▲▼宋慧喬是韓國一線女演員。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲宋慧喬是韓國一線女演員，更被評為「最有內涵女明星」之一。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
從出道就是「男神收割機」　宋慧喬交往對象一個比一個帥

宋慧喬各個時期的交往對象都是「男神等級」，因此也讓她有「男神收割機」封號，她2003年與李秉憲合演《All In 真愛宣言》傳緋聞，也是她第一次對媒體公開戀情，兩人當時被認為是在該劇拍攝期間擦出愛火，在戀情公諸於世後，兩人也曾一起拍廣告、出席活動受訪，不過戀情沒有維持太久，於2004年分手，理由則是宣稱「工作太忙」；2008年，她與玄彬合演《他們的世界》從好友發展為戀人，後來於2011年分手，結束兩年戀情。

▲李炳憲飾演即使有飛行恐懼症，仍為了女兒一起搭上飛機的乘客一角。（圖／車庫娛樂）
▲宋慧喬曾與李秉憲有過一段情。（圖／車庫娛樂）
▲宋慧喬也曾和玄彬交往。（圖／Netflix提供）
▲宋慧喬也曾和玄彬交往。（圖／Netflix提供）
時間一直到2016年，宋慧喬與宋仲基拍攝《太陽的後裔》結緣，兩人假戲真做，2017年便宣布結婚，如童話般的浪漫情節在現實生活中真實上演，在當時造成極大轟動，只可惜這段感情最終在2019年破裂，兩人離婚，結束1年8個月的短命婚姻，男方也於今年與英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）登記結婚，準備升格當爸。雖然宋慧喬每段戀情最終都沒有好結果，但宋慧喬「男神收割機」的地位依舊無人能動搖，離婚時她被問到對前夫是否還有感情，她也毫不猶豫回應：「現在的我只愛自己。」瀟灑又不失禮，後來到紐約待了一段時間，外界原以為她在療傷，但其實她是報名了當地藝術培訓課程，努力充實自己，再次呼應了她「敬業認真的態度」，她的成功並非偶然，著實令人佩服。

▲宋仲基（前排左）、宋慧喬主演《太陽的後裔》。（圖／資料照）
▲宋仲基（前排左）與宋慧喬（右）因《太陽的後裔》結緣。（圖／資料照）
▲宋仲基、宋慧喬確定離婚。（圖／디즈컬 - Dizcul）
▲宋仲基（左）與宋慧喬（右）於2019年離婚。（圖／디즈컬 - Dizcul）
▲玄彬（中）的婚禮上，傳李秉憲（左）、宋仲基（右）皆出席，3人都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）
▲李秉憲（左）、玄彬（中）和宋仲基（右）都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）

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