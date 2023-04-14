不怕夏日來臨！Lulu黄路梓茵對抗惱人「負擔」靠這3招
即將換上短袖、短褲迎接炎熱的夏天，但你冬天的體脂肪來得及換季嗎？尤其現代人生活忙碌、工作高壓，運動量又不足，一不小心就會讓體脂肪失控！葡萄王易得纖益生菌膠囊擁有獨家專利益生菌GKM3®，獲國家健字號認證，有助於不易形成體脂肪！這次找來綜藝、演戲、歌唱全方位的主持人Lulu 黃路梓茵代言，Lulu不僅分享超佛系維持美型的祕訣，也拍攝最新的形象廣告，要與大家一起輕鬆對抗體脂肪！
生活中心/綜合報導
給人可愛活潑又古靈精怪形象的主持人Lulu黃路梓茵，不斷在演藝事業中挑戰自我，不僅在去年成功敲響金鐘，人也越來越美，讓人驚呼讚嘆，整個人也超有自信！其實Lulu剛出道時就曾被戲稱「Lulu腿」，她也將自己的「蜜大腿」寫成《腿之歌》自嘲，然而近年明顯看得出來Lulu的姿態維持相當成功，而且她也不靠激烈節食養成，讓人相當好奇她的方式是什麼？Lulu分享：「有氧的球類運動再加上瑜珈，當然也要適當的犒賞自己，隨時保持好心情！」認為除了要養成運動的好習慣，適當的讓身體「出口貿易」也是一招，葡萄王易得纖就是啟動這招的法寶，幫助自己完美對付體脂肪！
在葡萄王易得纖全新的形象廣告中，Lulu身穿整身的運動衣化身脂肪戰士，在擂台上對抗難纏的脂肪怪獸，正當脂肪怪獸拿出炸雞桶餐，眼看著Lulu就快要抵擋不住的時候，Lulu使出大絕招「GKM3®」組合攻擊，用經動物實驗證實能完美對付體脂肪的益生菌，戰勝超強敵手脂肪怪獸！而Lulu也在個人YouTube頻道上分享當日拍攝廣告的花絮，她自己每天早晚各吃一顆易得纖，不僅排便更順暢，也更有效對抗體脂肪。有趣的是，Lulu趁拍攝空檔偷吃炸雞被發現，還直呼「我有葡萄王易得纖所以不用怕」！
葡萄王易得纖擁有獨家專利益生菌GKM3®，使體脂肪不易形成，經動物實驗證實八週就能看見成效！加上擁國家健字號認證，無論你是想要維持健康姿態，卻無法抵抗美食誘惑，或者沒有時間運動，都能透過葡萄王易得纖來全面對抗體脂肪，目前全通路優惠中，想要在這個夏天大方展現自信亮麗的自己，就趕緊購入葡萄王易得纖吧！