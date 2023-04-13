日本關東信賴台灣之友會成立！台僑高喊「賴清德凍蒜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天出席成立大會者有僑領、僑胞、日本大阪信賴台灣之友會會長陳天隆、育櫻會會長松澤寬文、鄭南榕基金會前執行長曹欽榮、千葉縣白井市前市議員和田健一郎等人。
蕭悧悧在大會上致詞表示，感謝前來授旗見証的民進黨前主席卓榮泰以及前來加油的前立委姚文智等人。
蕭悧悧說：「台灣雖小，但不必妄自菲薄，今天世界的局勢經由香港一國兩制的幻滅、俄羅斯侵略烏克蘭，已經變成自由民主與奴隸獨裁的兩極對抗，而台灣就在這兩極對抗的最前線，民主與專制，無法兩邊討好，而下一任台灣的總統就是帶領我們往民主或專制的關鍵人物。」
卓榮泰致詞表示，賴副總統提出的4個面向就是拼經濟、護民主、強國防、保和平，台灣將持續提升經濟環境、加強與國際友人合作。全世界現在需要值得信賴的產業經濟鏈，台日可以合作達成；台日也正面對極權主義擴張，要一起讓民主成為世界和平最有效的方法。
湠臺灣電影公司負責人、前立委姚文智致詞時表示，自己其實此行到日本是為了宣傳電影「流麻溝十五號」。他說，電影跟選舉很像，電影需要票房、選舉需要選票，但最重要的是「內容」；就跟他藉由影視作品凝聚台灣認同一樣，他認為支持賴清德也是支持「台灣內容」。
姚文智說：「我相信賴清德一定是未來2024年台灣總統選舉最棒的英雄、最棒的演員，也是最值得我們信賴的男主角。」他還說，因為現在台灣是世界的焦點，剛好所有的劇組、鎂光燈都準備好了，大家都在看台灣這部「原著」。
他認為，賴副總統、未來的賴總統正好是台灣整個民主化的縮影，一路走來，資歷非常完整，所有的政績差不多都是第一名。賴清德的能力、魄力、操守代表台灣這個時代的價值與精神。
大會最後由卓榮泰頒發信賴台灣之友會顧問聘書給日台商務促進會會長今角友美、東京媽祖廟董事長詹德薰等12名顧問，另外也頒發證書與戰旗給日本大阪、關東、九州等各地信賴台灣之友會會長，會長們接過戰旗後，一邊揮舞戰旗，一邊帶領與會人士大呼口號，高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。
有關在海外成立信賴台灣之友會，卓榮泰表示，之前美國華府的信賴台灣之友會已成立，但真正由台灣總部派理事出席參與成立大會的就是日前在大阪及今天在東京的成立大會。將來，在東南亞、歐洲也會陸續成立，這就成為海外鄉親關心台灣2024選舉最重要的一個力量，也是對賴副總統最大的一個支助力量。（編輯：周永捷）1120413