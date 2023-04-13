微醺有多嗨？班瑞克開賣16年威士忌 結合「腦波科技」揭暢飲心情
班瑞克推出16年威士忌，由首席調酒師 Rachel Barrie 與團隊精湛製作，補足了品牌過去僅12年、21年威士忌間的年份缺口，同時在發佈會上更結合先進科技，用現場設置的腦波儀實際運作，讓民眾看看品飲班瑞克16年之後，大腦千變萬化的樣貌及世界，不同顏色呈現出的情緒指標，將飲酒結合高科技。
記者鍾怡婷/綜合報導
班瑞克全產品系列皆由首席調酒師 Rachel Barrie 打造，並以其經典、高地泥煤與三次蒸餾三種不同風格的威士忌，以及選自世界各地的多樣酒桶收藏而聞名。這次班瑞克16年使用波本桶、雪莉桶與新橡木桶三種酒桶熟成，Rachel Barrie表示「熟成16年後，會表現出更具深度且層次更豐富的水果風味特性」。
班瑞克16年主要的風味元素有果香、麥芽香和橡木香，經過 16 年的熟成變得更醇厚，帶出充滿層次的硬核水果、順滑乳潤麥芽、野生蜂蜜與堅果感的橡木辛香滋味。16年產品系列的上市，彌補了班瑞克過去只有12年與21年威士忌的年份缺口。
同時，班瑞克也在上市發佈會中，以現場設置的腦波儀實際運作，告訴民眾品飲班瑞克 16 年之後，大腦千變萬化的樣貌及世界，透過應用程式擷取每個人的異彩腦波圖。每個人品酒後的感受不同，呈現出來藍色代表高度專注、紅色代表平靜等，飲酒結合高科技腦波探測相當特殊，可惜的是該服務為限定活動，目前尚無法在門市體驗。