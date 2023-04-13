護盤275天史上最長！國安基金決議即日起退場

國安基金今（13）日召開第116次例行委員會議，就安定市場任務動用資金的執行情形及近期國內外政經情勢等因素進行充分討論，最後決定，自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，也結束史上最長275天的護盤任務。不過，國安基金強調，幕僚單位仍將會持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。
記者顏真真／台北報導
國安基金表示，近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量國安基金自去（2022）年7月13日起執行安定任務迄今，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效。
國安基金認為，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條的「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，因此，經國安基金委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。
不過，國安基金也強調，該基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。