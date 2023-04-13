議會總質詢提前以便5月徵召？侯友宜：尊重議會程序、全力配合
針對外傳新北市議會新會期有議員準備提案，打算把原本排在6月的市政總質詢往前挪到4月，方便國民黨在5月徵召投入2024總統大選。對此，新北市長侯友宜今（13）日受訪時表示，議會的議程、施政報告，一切尊重議會，對於程序委員會規定的日期，市政府一定會全力的配合。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜今日下午在跨越新莊、板橋的新月橋上與世界自行車發起人Leszek Sibilski會面，受訪時記者除了問到市議會議程時間外，也提到外傳3月底市府內部會議提到副市長劉和然曾說侯不好自己表態，所以選總統由民代來眾星拱月，另一位副市長謝政達便與民代做溝通，公開挺侯參選總統一事。對此，侯友宜並沒有正面回答，還是強調現在是新北市、也是全國最大城市的市長，會全力的關注，竭盡所能，為這塊土地做大的貢獻。
另外針對國民黨秘書長黃健庭說現在黨內態勢明顯就是侯，但下一階段還有鴻海集團創辦人郭台銘的泛藍以及非綠陣營整合，媒體記者追問整合的角色要交給他還是交給國民黨主席朱立倫？侯友宜則是強調，黨在處理任何事情一定是要團結所有人，所有的一起支持，黨有它的一個節奏跟規劃，尊重黨的規劃，大家團結一心，共同面對。
最後記者問到會不會害怕說贏在起點、輸在終點？侯友宜則回應，他當警察28年來，常常有重大案件的發生，每一件案子、每一次嚴苛的挑戰，面對所有的事情，他都全力以赴。