特企／頭頸癌「多元治療」助維持顏面完整、降低復發轉移

頭頸癌常見危險因素通常與嚼檳榔、抽菸、喝酒、高油高糖飲食等習慣，以及病毒感染、遺傳因子改變有關。頭頸癌會因原發位置不同，有不同的症狀表現，如果口腔出現長期不癒合的傷口、白斑或紅斑，可能是口腔癌的症狀；若原發位置在下咽部或喉部，會出現吞嚥及發聲困難；若發生在頸部可能會出現不對襯的腫塊；若發生在鼻咽部則會影響到鼻腔與耳道，可能出現鼻塞、流鼻血、耳鳴的情況。頭頸癌症狀多變，醫師提醒民眾務必提高警覺，若出現上述症狀，應盡快尋求專業醫師。
頭頸癌的治療方法包含手術切除、化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫細胞治療及合併療法等。花俊宏說明，治療方式會依照患者的狀況、腫瘤部位有所不同。一般來說，常規治療會以手術切除腫瘤，再視情況搭配化療與放療。傳統手術雖可切除腫瘤，但顏面損傷程度會較高，切除後所遺留下來的臉部缺損，需進行皮瓣重建手術，且說話與吞嚥功能也可能受到影響。據統計有近2成的患者，被診斷出有人格失常的現象，且因功能損害與外貌改變，遭到社會歧視與孤立，較難回歸正常生活與職場。
隨著醫學的進步，頭頸部腫瘤患者多了一項手術治療選擇，也就是精準微創手術。精準微創手術可縮小患部傷口、降低術後外觀影響，且縮短術後恢復時間與減緩傷口疼痛，提升患者生活品質！花俊宏醫師也分享，曾有一位腮腺癌患者被診斷需大範圍切除清創，患者因不想顏面受損，後續轉診至他的門診，他建議患者可透過微創手術從耳後或頸部做小切口的清創，保留顏面美觀，不再是遮不住的傷。
中晚期患者若無法以手術切除，則會以控制腫瘤發展為治療目標，常見治療包含標靶治療與免疫治療。花俊宏解釋，免疫細胞治療是將患者本身的細胞取出，在體外培養與增值，提高免疫細胞數量及活性，再輸回患者體內對抗疾病，簡單來說就是強化自己的免疫細胞去攻擊癌細胞。自體免疫細胞治療在世界各國已經發展多年，研究結果顯示可幫助延長整體存活期且降低復發及轉移的機率，同時也有文獻指出接受免疫治療的頭頸癌病患，相較於傳統治療能獲得較好的生活品質。
免疫治療屬於細胞治療的一種，目前臨床上常用於免疫療法的免疫細胞有樹突狀細胞(DC)、細胞激素活化殺手細胞(CIK)、自然殺手細胞(NK)，不同的免疫細胞有不同的治療優勢與作用。花俊宏醫師表示，目前自體免疫療法已可用於多種棘手的癌症治療，例如：頭頸癌、乳癌、肺癌等，除了能降低副作用的發生，也能提升患者的免疫力。
對於頭頸癌的患者而言，除希望疾病不要復發轉移，也希望能夠擁有良好的生活品質，以及維持顏面的好看跟完整。花俊宏呼籲，患者切勿因擔憂與害怕而拒於治療，目前頭頸癌的治療方式多元，透過可縮小傷口的精準微創手術，以及近年來出現的抗癌新曙光-免疫細胞治療法，能夠幫助患者提升存活率與生活品質！
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