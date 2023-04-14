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歌唱成顯學？台VTuber力推「偶像團體」　UMiLive二期生受矚目

▲UMiLive推出VTuber二期生「Celestia Circus」，將以歌唱作為主打，於5月開始陸續進行出道首次直播。（圖／UMiLive提供）
▲UMiLive推出VTuber二期生「Celestia Circus」，將以歌唱作為主打，於5月開始陸續進行出道首次直播。（圖／UMiLive提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，虛擬實況主（VTuber）一詞席捲實況直播產業，雖然VTuber的直播內容包含了雜談、遊戲實況等各式類型，但不少VTuber事務所積極推出偶像團體，並舉辦演唱會，就能看出「歌唱實力」也成為VTuber注重的一項技能。台灣也陸續有VTuber團隊推出以歌唱為主打的團體，為台灣VTuber產業開創更多可能性。

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VTuber產業在2018年猛爆性成長，近年來日本ANYCOLOR公司旗下VTuber企劃「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）、日本COVER公司旗下虛擬偶像事務所「hololive」紛紛推出偶像團體，積極舉辦線上線下演唱會。像是「にじさんじ」集結旗下VTuber三大唱將町田千麻、戌亥床、朝日南所組成的「Nornis (ノルニス) 」，才在3月15日於大阪府立國際會議場展開首場演唱會；hololive旗下VTuber星街彗星在今年1月時登上了日本Sony音樂開設的「THE FIRST TAKE」頻道，成為VTuber界第一人。台灣VTuber公司近來也紛紛推出以歌唱為主打的團體，像是台灣著名的VTuber公司「春魚工作室」在2022年9月推出VTuber音樂女子團體「極深空計畫」。

於2021年成立的VTuber企業勢「UMiLive」即將在5月1日至5月20日間正式出道的二期生「Celestia Circus」，也將會以歌唱作為主打活動，最近全員樣貌已公開亮相。「Celestia Circus」是由三名VTuber所組成，以操偶師「吉田愛樂 Yoshida Airaku」為首，帶著樂手「杉山参る Sugiyama Mairu」，以及舞者「貓宮ゆな Nekomiya Yuna」漂泊流浪，如今停在了一座夜市的外圍，準備為大眾獻上如夢似幻的表演。

▲UMiLive旗下VTuber二期生吉田愛樂Yoshida Airaku將於5/5初配信。（圖／UMiLive提供）
▲UMiLive旗下VTuber二期生吉田愛樂Yoshida Airaku將於5/5初配信。（圖／UMiLive提供）
「吉田愛樂Yoshida Airaku」在設定上是由強大聲音力量凝聚後，所化成的形體，最初他靠著唱歌，與木偶賣藝維生，一直到組成了「Celestia Circus」後，才在「UMiLive」找到新歸屬，期望在演藝人生的路上能持續為眾人帶來好聲音與歡樂。

近來吉田愛樂在YouTube頻道公開了第一首翻唱曲，不負自己是聲音力量所凝聚的形體，帶來了日本傳奇搖滾樂團XJAPAN的知名歌曲《紅》，充滿爆發力的歌聲，就連XJAPAN的歌迷都大讚「好燃」，也讓人期待他在5月5日晚上8時的初配信會有什麼樣的驚人表現。

「吉田愛樂Yoshida Airaku」推特

「吉田愛樂Yoshida Airaku」YouTube頻道

▲UMiLive旗下VTuber二期生杉山参る Sugiyama Mairu將於5/12初配信。（圖／UMiLive提供）
▲UMiLive旗下VTuber二期生杉山参る Sugiyama Mairu將於5/12初配信。（圖／UMiLive提供）
而被吉田愛樂稱為「二弟」的樂手「杉山参る Sugiyama Mairu」，則是一名子爵領三子，雖然不需繼承家業，也不用上戰場參軍，但這樣的生活對於杉山参る來說太過無趣，只有在彈奏樂器與唱歌時，才能讓他忘了一陳不變的生活。在看過「Celestia Circus」的表演後，杉山参る隨即被深深吸引，便離開家鄉、踏上旅途，尋找「Celestia Circus」。但跋山涉水數日，身上盤纏見底，杉山参る走投無路下，在街邊彈奏起樂器，沒想到才終於遇見了帶領著「Celestia Circus」的吉田愛樂。

杉山参る率先其他兩位團員，在推特上公開翻唱歌手李榮浩 《烏梅子醬》的一部分歌曲，溫柔療癒的歌聲，反而引起粉絲暴動留言。杉山参る後續在YouTube頻道上傳翻唱歌手梁靜茹的《慢冷》，同樣也獲得極大好評。杉山参る將在5月12日晚上8時進行初配信，雖然仍距離一個月左右，也已經讓粉絲引頸期盼。

「杉山参る Sugiyama Mairu」推特

「杉山参る Sugiyama Mairu」YouTube頻道

▲UMiLive旗下VTuber二期生貓宮ゆな Nekomiya Yuna將於5/19初配信。（圖／UMiLive提供）
▲UMiLive旗下VTuber二期生貓宮ゆな Nekomiya Yuna將於5/19初配信。（圖／UMiLive提供）
說到偶像團體，少不了的就是忙內了。「Celestia Circus」的忙內「貓宮ゆな Nekomiya Yuna」原先表演的舞台因年久失修再加上租約到期，導致她不得不離開。此時貓宮ゆな聽到杉山参る的樂器聲，不自覺的翩翩起舞，讓她回想起舞台的熱鬧，在吉田愛樂的邀請之下，貓宮ゆな也決定加入「Celestia Circus」。

雖然貓宮ゆな不像其他兩名團員，有在社群平台或是YouTube頻道釋出唱歌片段，但她在推特上與自家「貓主子」一搭一唱的互動，讓不少粉絲聽到心都融化。貓宮ゆな會不會在5月19日晚上8時初配信時「開金口」唱歌，或是為觀眾帶來耳目一新的表演，也十分讓人期待。

「貓宮ゆな Nekomiya Yuna」推特

「貓宮ゆな Nekomiya Yuna」YouTube頻道

▲UMiLive旗下VTuber二期生「Celestia Circus」。（圖／UMiLive提供）
▲UMiLive旗下VTuber二期生「Celestia Circus」。（圖／UMiLive提供）
UMiLive繼2021年推出的旗下第一位VTuber「Kohara Shiori小原栞」後，一期生「夜市組」偶像「藥師寺丹Akira_Yakushiji」、「可洛莉Clawy」也相繼在2022年初出道，如今再度於今年5月推出二期生「Celestia Circus」。令人注目的是，「Celestia Circus」在設定上是行蹤飄忽的馬戲團，但如今不再漂泊流浪，而是停在了「夜市」外圍，也讓粉絲開始期待，未來二期生們在進行直播活動時，會與前輩們擦出火花。

「Celestia Circus」的三名成員設計分別是以太陽、月亮、星星做為基礎概念發想，再加上馬戲團的要素，因此看上去十分華麗。在現今VTuber偶像團體輩出的背景下，UMiLive表示，希望「Celestia Circus」能夠為大眾帶來不同曲風的歌唱表演，即使在晚上夜深人靜時，也能有聲音陪伴度過。

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