進場275天砸545億護盤 國安基金股票加股利帳面獲利逾83億元
國安基金今（13）日召開第1季例行性委員會議，考量國安基金已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，結束史上最長275天的護盤任務。不過，國安基金也同步公布第1季財報，自2022年7月13日進場護盤以來，總投入金額逾545億元，按3月底收盤價計算，光股票未實現獲利逾79億元，若再加計股利4億元，合計持有股票加股利帳面獲利逾83億元。
記者顏真真／台北報導
根據統計，國安基金第1季並未加碼，自2022年7月13日進場以來，總投入金額為545.54億元，為歷次第3高，而截至3月底止，就持有股票部分，未實現獲利有79.01億元，若加計股利4億元，合計國安基金股票加股利帳面獲利逾83億元，投資報酬率逾15%。
不過，由於近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，國安基金考量自去年7月13日起執行安定任務迄今，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。
因此，國安基金今日經委員會共識決議，自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。而累計國安基金這次進場天數長達275天（約181個交易日），超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長。