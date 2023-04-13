中職／申皓瑋深情鼓勵葉子霆　直言「他很棒，但要更膽大心細」

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前(11)天面對味全龍的比賽，高國輝在7局下半選到四壞球保送上壘後，教練團換上葉子霆代跑，並跟下一棒同樣靠著保送上壘的申皓瑋上演「雙盜壘」，開啟了富邦悍將該局3分的大局，拉開比數鎖定勝局，兩人跑回本壘得分，回到休息室後，申皓瑋勾著葉子霆的肩，並捏了一下他的臉鼓勵，畫面全被場邊攝影機捕捉，回想到那時的情形，申皓瑋也笑了出來，他透露當時跟葉子霆說「做得很棒，我覺得你做得很好，繼續保持」。
「他對他的腳程一直很有自信，但就希望他能膽大心細」申皓瑋談到葉子霆這位隊友指出，認為葉子霆在場上可以更大膽一點，同時也要注意一下場上的細節。
昨(12)天比賽最後的「帥哥撲接」，不僅守下了球隊勝利，也守下隊友劉俊豪的MVP與合照機會，申皓瑋指出當時那顆球打到他與左外野手林哲瑄中間，一開始本來沒有想要撲，但越接近球，感覺快落地了，「感覺來了」自然而然就撲下去了，申皓瑋也坦言他不知道他是「合照守護者」，笑說昨天賽後只有出來恭喜一下劉俊豪就走進休息室。
本季初曾短暫移防左外野，申皓瑋指出球跟中外野的飛行角度比較不一樣，球旋轉的方向也不一樣，要從練習時就慢慢適應、熟悉，被問到比較喜歡守哪個位置，申皓瑋坦言「左外野也不錯啊，但中外野是責任比較大一點，要移位、要佈陣、指揮還要補位，做的事情會比較多」。
賽前場邊時常看到總教練丘昌榮貼身指導他打擊，申皓瑋透露「有時候狀況不好的時候，丘總就會過來提點我們」，並表示包含各種打擊的大方向都會跟他提醒。
今年開季球隊帶了許多年輕球員，申皓瑋笑說「其實我也是年輕球員啦」，指出比賽雖然壓力比較大，但這些年輕隊友都很有活力、十分有拚勁，可以帶動到場上的隊友，在場邊也會努力加油，對球隊都是好的事情。