VTuber第一人！星街彗星登THE FIRST TAKE　盼搭起「文化橋樑」

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星街彗星正式在今年1月20日時，登上了THE FIRST TAKE頻道，並且演唱首張專輯《Still Still Stellar》中，以給予聽眾勇氣做為概念的歌曲《Stellar Stellar》。為了這次登台，還特別改編成無插電版本編曲，星街彗星捨棄演唱前的招呼語，取而代之的是滿溢情感的歌聲，一開口隨即讓觀眾聽得如癡如醉。
其實在首次登台影片釋出的前一天，THE FIRST TAKE率先在推特上公開合作消息，立即掀起星詠者（星街彗星粉絲名稱）暴動和各大社群討論。星街彗星也不負眾望，演唱《Stellar Stellar》影片以16萬人同時觀看人數打破了該頻道的紀錄，並且在3天內帶來超過500萬觀看次數的驚人流量。
緊接著，星街彗星在五萬年一遇的彗星 C/2022 E3（ZTF）最接近地球的2月1日，再度登上了THE FIRST TAKE舞台，這次則是穿著日前舉辦的在第二場個人3D Live「Shout in Crisis」演唱會曝光的全新演唱服，帶來第二張專輯主打歌之一的《みちづれ》，這首歌描述作為VTuber的矛盾和想法，就算身負重擔、跌跌撞撞，也希望能與聽眾一同前行，踏著心跳節拍前往天涯海角。首播影片開播前3分鐘，就已經聚集3萬觀眾在聊天室狂刷留言，同時觀看數也曾飆破8.3萬人。
目前在THE FIRST TAKE釋出的《Stellar Stellar》以及《みちづれ》的觀看次數，分別超過1126萬次以及494萬次，可以看得出來眾多粉絲都被星街彗星極具魅力的歌聲所吸引。
不過星街彗星的VTuber人生並非一直如此亮麗，雖然她早在2018年時，就以「個人勢」出道，起初自己負責角色設計和動畫剪輯，靠著自己獨立製作的內容，在兩個月內就迎來了1000位粉絲，不過在這之後，粉絲數卻呈現停滯的狀態。
之後她一度加入VTuber偶像團體「S:gnal」增加曝光，但仍不見粉絲數增長，後續因為活動方向性不同，不久後回歸個人活動。在這期間，星街彗星推出了2首原創歌曲，分別為《comet》及《天球，彗星劃過了夜空》（天球、彗星は夜を跨いで）。
但一個人作業總是有極限，在資金以及資源方面也不夠充足，在公布第二首原創曲《天球，彗星劃過了夜空》之後，星街彗星的粉絲數仍不見起色，用做出道的預備款也幾乎見底，星街彗星猶生「如果還是沒有人氣的話，就引退吧」的想法。
與此同時，hololive也開始進行公開甄選活動，星街彗星將自己的一切賭進去參加甄選並成功錄取，在2019年5月19日，星街彗星成為加入hololive的音樂特化型品牌「INNK Music」的一員，在一番努力之下，才終於在同年12月轉籍成為hololive旗下的正式成員。
星街彗星一路走來，在VTuber的道路上碰到許多挫折困難，2022年9月時，還曾因為長期的慢性鼻炎影響聲帶，而進行喉嚨手術，隨後更休養了一個半月才回歸。再加上原先星街彗星是以較為可愛的音調進行直播，但長期下來也對喉嚨造成影響，因此星街彗星逐漸改回「原本的聲音」說話。星街彗星認為，即使聲音會改變也沒關係，畢竟能夠繼續做最喜歡的事情，也就是唱歌，當時他還安慰著星詠者們，表示「也許聲音會變得更帥了。」
近來星街彗星接受了《集英社》的訪問，坦言作為一名VTuber，她時常在思考著能夠做到什麼事情，雖然「生活」在虛擬世界，有時候會因為與觀眾的距離而感到氣餒，但也因為是虛擬世界，才能做到在演唱會上及時更換衣服等事情，以便持續維持臨場感。
星街彗星表示，很感謝許多媒體在她登上THE FIRST TAKE後，以「VTuber界歌唱實力第一」來形容她，但「我完全不這麼認為，還有很多VTuber的歌唱實力壓倒性比我厲害很多。」但她也強調，希望能成為一座橋樑，讓更多人認識下一世代的VTuber，而現在的目標也是希望能讓VTuber更廣為人知，讓VTuber成為日本文化的一部分。
星街彗星也邀請大眾若是喜歡她在THE FIRST TAKE的表現，也能多看看她其他類型的直播，像是星街彗星可以一邊與觀眾聊天一邊玩俄羅斯方塊，且殺敵數方，或是也能聽聽其他歌曲、觀看MV。
在THE FIRST TAKE驚人的觀看流量下，夢想是登上演唱會聖殿「武道館」的星街彗星，不但離夢想更進一步，也讓大眾感受到，在現今網路世代的洪流當中，音樂趨勢不再限於傳統偶像表現形式，而是朝向更加不受限且愈發活躍的虛擬偶像歌手前進。