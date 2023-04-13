蘋果撕「中國標籤」？印度iPhone產值破70億美元 今秋擬同步生產
美國蘋果（Apple）公司去年高調宣布印度廠加入生產iPhone 14，被視為是蘋果生產線多元化的重要里程碑，也是將供應鏈加速轉移離開中國的跡象。根據《彭博》報導，印度成為全球成長最快的智慧手機市場，蘋果上一財年共在印度生產了價值超過70億美元的iPhone手機。
國際中心楊智傑／綜合報導
在中國嚴格防疫政策與中美貿易戰態勢緊張等風險下，蘋果近年試圖降低對中依賴。根據《彭博》報導，截至2023年3月止的蘋果財年，這間消費性電子龍頭公司在印度生產的iPhone比例已將近7%，一年內約出口了70億美元（約新台幣2100億元）的iPhone，年增將近四倍。
2021年時，印度生產比例僅為1%，而有鑑於快速成長的當地市場與供應鏈外移，報導引述知情人士說法，指出蘋果今年秋季起可能會嘗試同時在印度和中國同時生產下一代iPhone，這將會是蘋果首次在這兩個國家同步生產。
報導更稱，若供應商持續積極擴產，樂觀來看蘋果可能到了2025年，會有1/4 的iPhone都在印度組裝。
除組裝供應生產外，蘋果也展現對印度市場的重視，下週印度首都新德里與第一大城孟買將設立第一批全新Apple Store，執行長庫克 （Tim Cook） 更預計親臨開幕。