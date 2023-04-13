新北合法房屋證明年僅70多件　綠議員轟侯友宜選總統罔顧市民權益

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黃淑君指出，需要申請合法房屋證明的房子大多興建於都市計畫實施以前，屋齡久遠，屋況通常殘破不堪，而這樣的房子卻是最需要更新的物件，但市府在核發房屋合法證明的認定，不僅動作緩慢，就連認定的標準，也比其他都會區來得吹毛求疵。
黃淑君強調，「安居樂業」不只是一句文青式的選舉口號，更是侯友宜應該且必須努力實踐的政策，也請新北市府不要忙著「侯侯選總統」，忘記了人民最在乎的居住安全。
新北市政府城鄉局表示，近年推動都更三箭政策，透過多元都更管道，讓有需要民眾可以選擇符合社區的重建方案，而申請合法房屋證明後，可進行房屋健檢和結構安全性評估，房屋若符合安全不一定就要進行都更，合法房屋證明與都更並非為必然條件，外界不應該把合法房屋證明與都更混為一談，甚至不該不懂裝懂，以政治口水亂扣帽子。
新北市工務局指出，對於領有建物登記的老舊房屋，新北市政府早已簡化申辦程序，既經地政單位登記，基於便民行政單位精簡程序，只需檢具建物登記提出申請，無須辦理現場會勘即快速核發證明，最快一日可以核發，為六都核發最迅速者，請民代了解查明後再對外發言，勿混淆視聽。
對於市府的回應，黃淑君隨即補充說明，市府合法房屋的「證明」及「認定」是兩碼子事情，依工務局的說法，「領有建物登記的老舊房屋」本身就是合法房屋，不須辦理辦理合法房屋證明；反之，就是因為要辦理建物登記，才需要合法房屋證明，強調都更的完成，絕對不是單一條件可以達成，市府應該站在輔導立場，而不是擺高姿態。