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新北合法房屋證明年僅70多件　綠議員轟侯友宜選總統罔顧市民權益

▲民進黨新北市議員黃淑君批露新北市一年僅有70多件合法房屋證明，轟侯友宜選總統比都更重要，忘記了人民最在乎的居住安全。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲民進黨新北市議員黃淑君批露新北市一年僅有70多件合法房屋證明，轟侯友宜選總統比都更重要，忘記了人民最在乎的居住安全。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員黃淑君今（13）日披露新北市一年僅核發70多件合法房屋證明，砲轟新北市長侯友宜主政下的市府在核發房屋合法證明的認定，不僅動作緩慢，就連認定的標準，也比其他都會區來得吹毛求疵，痛批現在的市府宛若總統競選總部，忙著為侯輔選，罔顧市民權益。對此，新北市政府城則是反駁，指出合法房屋證明非都更必然條件，外界不應該把合法房屋證明與都更混為一談，甚至不該不懂裝懂，以政治口水亂扣帽子。

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黃淑君表示，推動都市更新的主要目的，就是保障市民的人身與財產安全，進一步提升生活環境及交通安全；點名侯友宜的市府喊出「都更三箭」，並以容積做為獎勵，鼓勵市民利用「房屋健檢」和「結構安全性評估」等評估方式，換取更安全的住居空間，看似嘉惠市民，實際上，真的走到更新動土的案件少之又少。

黃淑君指出，需要申請合法房屋證明的房子大多興建於都市計畫實施以前，屋齡久遠，屋況通常殘破不堪，而這樣的房子卻是最需要更新的物件，但市府在核發房屋合法證明的認定，不僅動作緩慢，就連認定的標準，也比其他都會區來得吹毛求疵。

黃淑君強調，「安居樂業」不只是一句文青式的選舉口號，更是侯友宜應該且必須努力實踐的政策，也請新北市府不要忙著「侯侯選總統」，忘記了人民最在乎的居住安全。

新北市政府城鄉局表示，近年推動都更三箭政策，透過多元都更管道，讓有需要民眾可以選擇符合社區的重建方案，而申請合法房屋證明後，可進行房屋健檢和結構安全性評估，房屋若符合安全不一定就要進行都更，合法房屋證明與都更並非為必然條件，外界不應該把合法房屋證明與都更混為一談，甚至不該不懂裝懂，以政治口水亂扣帽子。

新北市工務局指出，對於領有建物登記的老舊房屋，新北市政府早已簡化申辦程序，既經地政單位登記，基於便民行政單位精簡程序，只需檢具建物登記提出申請，無須辦理現場會勘即快速核發證明，最快一日可以核發，為六都核發最迅速者，請民代了解查明後再對外發言，勿混淆視聽。

對於市府的回應，黃淑君隨即補充說明，市府合法房屋的「證明」及「認定」是兩碼子事情，依工務局的說法，「領有建物登記的老舊房屋」本身就是合法房屋，不須辦理辦理合法房屋證明；反之，就是因為要辦理建物登記，才需要合法房屋證明，強調都更的完成，絕對不是單一條件可以達成，市府應該站在輔導立場，而不是擺高姿態。

▲新北市議員黃淑君批露新北市一年僅有70多件合法房屋證明，許多老舊合法房屋無法順利取得證明。（圖 ／新北市議員黃淑君服務處提供）
▲新北市議員黃淑君披露新北市一年僅有70多件合法房屋證明，許多老舊合法房屋無法順利取得證明。（圖 ／新北市議員黃淑君服務處提供）

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