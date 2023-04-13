桃園女虐殺癌末友人棄屍！法院認：無直接證據 僅判2年徒刑
桃園市一名50歲的竺姓女子，遭控覬覦癌末的吳姓友人財產，以鈍器毆打對方，隨後夥同丁姓友人將其棄屍。法院原依傷害致死、遺棄屍體罪判處12年徒刑，竺女不服提上訴，高等法院判決出爐，針對檢方起訴竺女涉凌虐傷害致死罪的罪證不足，判無罪、可上訴，僅認定犯下棄屍罪，最終判刑2年。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書，竺女和吳男是朋友關係，2016年9月吳男借住竺女位在桃園市桃園區的住處，而僅過了一個月，竺女便手持鈍器毆打對方胸部，造成吳男2側肋骨多處骨折，最終呼吸衰竭死亡。
事後竺女決定棄屍，因此聯絡丁男協助，丁男先在當天晚間7點多租了一輛小客車，隨後在晚間11點多驅車抵達竺女住所，兩人將屍體載到爺亨溫泉產業道路，並在附近挖洞遺棄。
吳男姊姊由於長達半年聯絡不到弟弟，因此報警處理，警方偵辦期間，掌握到吳男受虐影片，並透過丁男找到棄屍地點，將兩人起訴。
法院審理後，一審法官依共同犯遺棄屍體罪，判處竺女2年徒刑，不過，二審法院認為竺女故意傷害吳男致死，依傷害致人於死罪、遺棄屍體罪改判12年有期徒刑，丁男則是依棄屍罪被判刑10個月。
上訴後，最高法院撤銷發回高院更一審審理，最終更一審判決指出，無直接證據證明吳男死亡事實是竺女所為，所以僅依遺棄屍體罪將其判刑2年。