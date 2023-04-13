挺台頑固份子？美眾院外委會主席麥考爾被列制裁 禁止入境中國
中國外交部今（13）宣布，日前率團訪問台灣的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）因「頻繁干涉中國內政、竄訪台灣地區，嚴重損害中國主權和領土完整」等理由，即日起將接受反制措施，包含凍結其在中國境內所有財產，禁止中國相關企業或組織與其接觸，更不予簽發簽證、不准麥考爾入境中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
今下午中國外交部發表聲明指出，「美國德州共和黨聯邦眾議員麥考爾近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」
為此，北京當局依據《中華人民共和國反外國製裁法》第三條、第四條、第六條、第十五條規定，宣布對麥考爾採取三條反制措施，包含「凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產」、「禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動」、「對其本人不予簽發簽證、不准入境」，且該決定自2023年4月13日起立即施行。
麥考爾上周率領眾議院代表團訪問日本、韓國和台灣，此前美國眾議院議長麥卡錫在加州和蔡英文會晤，麥考爾再回到美國接受媒體訪問時直言，2024台灣的總統大選對台灣未來至關重要，中國可能藉由影響選舉，達到「不必動武」就控制接管台灣的結果。
另外，麥考爾也在接受《福斯新聞》專訪時表示，一旦中國出兵入侵台灣，美國肯定會考慮出兵。他認為與中國爆發衝突是「最後手段」，但如果美國人民支持在中國犯台後派兵，美國國會將立刻採取行動。