擺脫3年疫情最「乾」新年　泰國湧入觀光客潑水歡慶

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但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節。
2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，但禁止大型潑水活動，2022年的宋干節同樣禁止大型潑水活動，連續3年的宋干節都乾涸不已。
今年是疫情後宋干節潑水活動全面盛大回歸，曼谷、清邁和芭達雅等主要觀光勝地準備好迎接遊客回歸。以曼谷為例，各區都有不同的慶祝活動，路邊攤販紛紛賣起水槍、各式防水用品和代表宋干節的花襯衫，商家期待人潮可以帶來錢潮。
一向是一級戰場的席隆區今年沒有封街舉辦慶祝活動，不過遊客自動聚集，就在路邊潑起水來。來自韓國的Jason經常到泰國旅遊，不過他今年是第一次體驗宋干節，他覺得是很好的機會體驗泰國文化，而且終於擺脫了疫情的陰影，可以好好感受宋干節。
中國開放國門後，曼谷可看到不少中國遊客的身影，來自上海的朱先生特別想來體驗潑水節，他說，戰勝疫情後的第一年，很適合和大家一起祈福、一起潑水玩耍。
在席隆路邊擺攤賣水槍和防水用品的泰國人Pattana和Jaib表示，今年是疫情後首次可以潑水，來玩的旅客非常多，賣得也很好，她們覺得非常開心。
泰國觀光局估計在宋干節假期期間，泰國人大約會進行380萬趟次的旅行，泰國國內觀光收入可以達到135億泰銖（約新台幣119億元），如果這個目標達成，甚至超越2019年、也就是疫情全面爆發前一年的116億泰銖。
在外國觀光客部分，觀光局預估宋干節假期期間會有30萬5000人次觀光客入境，大約是2019年的6成，觀光收入大約可以達到50億泰銖，也約是2019年收入的6成。（編輯：周永捷）1120413