春雨偏少！新竹台中轉減壓供水黃燈　台南高雄服務業節水15%

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今（2023）年旱災中央災害應變中心第3次工作會議於今日召開，經濟部長王美花於會前受訪表示，春雨雖然有下，但是下的不太理想，現在雖然水庫有水，但入流量少非常多。
會後由水利署署長賴建信主持記者會，出席長官包含台水副總經理穆岳鈞、氣象局副局長馮欽賜、農委會副署長陳衍源、國科會科長張婷韻。
水利署表示，在中央地方共同合作下多省水、多調水及多找水成效已達8.1億噸，持續加強各項節水調度措施以蓄存水庫水源，以高雄地區澄清湖為例，3月31日水庫蓄水量176萬噸（68%），4月10日已提升至244萬噸（94%）。
不過，中央氣象局預估，4月中旬至5月上旬氣候偏乾，降兩偏少機率大，需更審慎提前部署加大節水力道，故新竹及台中（含北彰化）地區調整為「減壓拱水」黃燈，在儘量不影響民眾生活用水原則下，於夜間離峰時段10時至隔日早上6時實施減壓供水。
另外，台南及高雄等橙燈減量供水地區，自4月20日起每月1000度以上非工業用水戸、遊泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升至15%，希望能進一步加大節水力道，延長水庫供水期程。
水利署提到，為因應南部地區春雨不如預期及梅雨晚到的可能性，已推動「2023 年穩定南部供水抗旱計畫」，4月底前可增加南部地區每日13.6萬噸水源，5月中增加至每日16.6萬噸，同步推動移動式淨水設備產水、再生水產能擴大、緊急海淡機組等多元抗旱水源上場救旱，並針對山區及偏遠地區農業用水需求，設置大型移動式淨水設備及供水站，協助有需求的農民，以水車取水載運補充水源，後續將持續透過多省水、多找水及多調水等措施進一步提升抗旱韌性。
針對台南高雄產業節水狀況，賴建信表示，預定節水目標為10%，經過盤點後，目前的節水率大約是11%以上，整體縣市民生的供水系統的節水率在5%到8%之間。他強調，這些措施對於延長水庫供水來因應旱情產生相當大的幫助，盼措施都能持續精進。
另外，農委會提到，未來因應整體稻作抽水，農水署會持續關注水情，因地制宜的實施相關輪換措施， 同時也會運用多元的灌溉水源，包括抽取河川，或區域排水水源，同時也會持續宣導農民錯開尖峰用水時間，並啟用抗旱水井，滾動檢討水情，穩定農業的生產與農民生計。
氣象局則指出，目前電腦的預測，下週三、四有明顯雨訊，但仍有不確定性，值得持續關注與更新，據現有資料估計，未來一週在中部以北的集水區，雨量大概會在50至100毫米之間，南部則會低於50毫米，而5月中下旬目前看來則有梅雨徵兆。