NBA／附加賽完整賽果、分析看這裡　第10種子出頭天

NBA附加賽／季賽遭公牛橫掃　熱火想取勝Adebayo得站出來

▲熱火中鋒Bam Adebayo需要在附加賽做得更多。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火中鋒Bam Adebayo需要在附加賽做得更多。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

東區附加賽最後是由邁阿密熱火來對決芝加哥公牛，兩隊將爭奪分區最後一張季後賽門票，這個組合應該跌碎很多人眼鏡。在本季熱火遭到對手橫掃，面對士氣高昂的紅牛軍，他們想要贏球，內線要角Bam Adebayo得要承擔更多責任。

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熱火之所以敗給老鷹，除了尺寸之外，也和他們整季不穩定的進攻有關係，在對上老鷹的比賽，他們整場比賽三分球命中率僅有32.4%，僅得到105分，球隊過度倚賴Jimmy Butler、Tyler Herro和Kyle Lowry這三名後衛去創造機會，也因此更容易被對手加以限制。

另一場比賽，公牛在體型處於劣勢的情況下、於下半場完成逆轉扳倒暴龍，當家球星Zach LaVine的爆發很關鍵，不過球隊的防守才是讓他們在逆境中一直保有留在比賽中的東西。在今年2月10日交易截止日後，公牛的防守效率低到僅有110.0，為聯盟第一，Alex Caruso和Patrick Beverley對於對手關鍵人物的封鎖，功不可沒。

讓人有些吃驚的，本季例行賽的交鋒，公牛3戰全勝橫掃熱火，他們場均得到114分，投籃命中率51.2%，三分球命中率42.6%，其中有兩場球隊的有效命中率破6成，熱火顯然無法在防守端做出限制。除了LaVine和DeMar DeRozan，中鋒Nikola Vucevic也曾對邁阿密人造成重傷害。

在整體經驗和過往季後賽成績上，熱火當然是更好的球隊，但Jimmy Butler在前一場比賽中的狀態，以及球隊在進攻端的疲軟，都讓人擔心這支3年內2次進入東區決賽球隊，能否順利過關。

考慮到公牛喜歡打一大四小，場上常常是4後衛，Adebayo可能會是熱火的重要突破點，作為球隊第二好的球員，他也是時候爆發了。如果他能給內線施加更多的壓力——不是只限於得分——那公牛就不得不給P. Williams和A. Drummond等人更多時間，這就能給球隊創造有利局面；若否，那熱火可能會陷入一個相當危險的境地。

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