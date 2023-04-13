傑尼斯創辦人長期侵犯男偶像！公司竟回「團結一心」首聲明被罵翻
日本傑尼斯事務所日前被英國媒體《BBC》揭露，已故創辦人強尼喜多川，生前長期對旗下男偶像伸出魔爪，其中一名受害人岡本KAUAN，也在昨（12）日召開國際記者會描述經過，震驚日本社會。對此，傑尼斯也首度做出回應，但大眾不僅不買單，反而更加火大。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合外媒報導，《BBC》日前推出有關日本偶像界的祕密醜聞，雖然在日本國內反應不大，直到前偶像練習生岡本Kauan召開國際記者會後，才徹底引發社會關注，其中，岡本不僅表示自己被侵犯15至20次，手上還握有多項證據，也曝光喜多川的犯罪地點及手法。
對此，傑尼斯事務所也首度做出回應，他們聲明自從2019年前創辦人去世後，公司為因應時代變遷，以及取得社會信賴，已經調整經營團隊，並且視組織透明化與內部制度為重要課題。
傑尼斯事務所強調，今年1月起就確保基層員工到管理高層均嚴格遵守法規，並在中立專家的協助下強化管理體制，最後更提到「公司上下團結一心，持續向前。」但隻字未提有關強尼喜多川的醜聞事件，而且聲明還與今年元旦的公告一模一樣，遭到外界質疑是在「避重就輕。」
※【NOWnews 今日新聞
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