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姜丹尼爾「想壞壞」但不敢！在新莊創造新鮮感　700位粉絲好開心

▲姜丹尼爾台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝）
▲姜丹尼爾台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/新北報導

南韓前夯團Wanna One人氣成員姜丹尼爾今（13日）在台舉辦「FIRST PARADE」演唱會，吸引700位粉絲購票支持。他表演到中場時，特地把安可曲《Movie》往前移，笑說：「這首歌詞講述想壞又不想成為壞人的自私心態！」也發現台下歌迷「滿感同身受的」，看到大家開心，自己也心滿意足。

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▲姜丹尼爾首次在台舉辦個人演唱會。（圖／記者葉政勳攝）
▲姜丹尼爾首次在台舉辦個人演唱會。（圖／記者葉政勳攝）
姜丹尼爾2017年自韓國選秀節目《PRODUCE 101》第二季以第一名成績脫穎而出，成為限定團體「Wanna One」的C位人氣成員。待團體解散後，他於2019年以個人身分出道，活躍於影視、音樂等不同領域；去年更擔任韓劇《警校菜鳥》男主角，警大學生的制服造型，讓他被選為「最適合穿制服」男星之一。

姜丹尼爾曾在2019年訪台舉辦粉絲見面會，這次是他首度在台舉辦個人演唱會，他表演完《Don't Tell》、《Waves》後，表示：「終於再次來到台灣！之前來是見面會，這次以個人演唱會的名義帥氣回來了。」姜丹尼爾透露這段期間各方面產生許多變化，但不變的是粉絲的應援依然熱情、大聲，令他非常滿意。

姜丹尼爾說「FIRST PARADE」世界巡演從首爾起跑，期間造訪亞洲、歐洲、北美等地，已過了8個月時間，雖然很辛苦，但見到粉絲就能獲得力量，表示：「哇，原來這就是世界巡迴啊！」他靠著巡演得到許多力量跟經驗，不斷把舞台升級、更換歌單，「我準備很多東西，大家應該都有透過影片來看我的片段，影片跟實際上不太一樣，畢竟只能在現場感受到現場的活力」，誓言要把帥氣精緻的表演，帶給世界各地的粉絲。

表演完《Movie》，姜丹尼爾透露這首歌詞講述「想壞又不想成為壞人的自私心態」，發現台下對於該曲有感同身受的感覺，笑問大家為何喜歡此作，但他表示上述話語是開玩笑，「這首歌其實在其他國家我都放在安可比較多，今天特地移來中間，有新穎的感覺。看到粉絲很享受，我也很開心，其實我來之前很緊張，現在唱完《Movie》後舒緩多了，現在能繼續享受了，能感到大家對我的支持跟心意，謝謝你們」。

▲姜丹尼爾台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.13）
▲姜丹尼爾微調台灣演唱會的歌單。（圖／記者葉政勳攝）
▲姜丹尼爾台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.13）
▲姜丹尼爾台北演唱會吸引700位粉絲朝聖。（圖／記者葉政勳攝）

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