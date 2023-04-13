設計師品牌進駐義享　限量輕婚紗禮服系列全台首發

國內知名設計師品牌進駐義享時尚廣場，今（13）日舉辦新裝走秀，模特兒穿著限定輕婚紗禮服系列亮相，驚豔全場。ISABELLE WEN溫慶珠於高雄義享時尚廣場全新打造的「IW Sky Boutique」，將可鑑賞品牌最新2023春夏設計系列，其中，全新企劃的輕婚紗禮服系列，為婚禮和任何特別重要的場合派對打造出眾的造型。此外，店內也陳列多款限量一件的「精選秀服系列」，其中一套更是美魔女蕭薔出席活動時穿過。
記者陳美嘉／高雄報導
ISABELLE WEN溫慶珠本季新系列的靈感來自自由和樂觀的精神，作為對春天象徵更新與希望意義的歌頌。秉持對藝術及時尚的熱愛，將服裝視為一門藝術表現，體現最講究的隨意，不精準的完美與華麗樸素新主義的風格哲學，特別將義享時尚廣場店名取為「IW Sky Boutique」，魅力地呈現設計師溫慶珠對於時尚美學的觀點。
溫慶珠此季推出全新企劃的輕婚紗禮服系列。這是一個以極為創意的構思和極稀有精緻的布料，並由工坊特別縫製如藝術品般的限量版設計，這一系列以一種全新意想不到的方式，通過大膽且非傳統的設計來表達穿著者的個性，婚禮、各盛裝派對場合穿著都能展現出眾造型。
為了帶給高雄民眾更多關於時尚品味的穿著體驗，義享時尚廣場ISABELLE WEN溫慶珠 IW Sky Boutique於即日起至4月16日開幕期間，凡首次到店消費的新客，於櫃上單筆消費滿10,000元即贈500元品牌回饋金(不累贈/次回使用)；單筆消費滿50,000元可現抵1,000元(可累贈)。