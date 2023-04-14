今起喝3天！7-11大罐「10元烏龍茶」瘋搶 全家美式買1送1
今（14）日即將迎來週末，全家推出中杯單品美式買1送1（冷熱不限），以及匠土司家庭號任一件，即享85折；7-11即日起至4/16，限時3天罐裝「iseLect經典烏龍茶」特價每組40元，平均下來單瓶只要10元，是近期市售的瓶裝茶飲的最低價，喜歡喝茶的民眾可以趁機囤一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家4/14至4/16使用全盈+PAY支付，可享中杯單品美式（冰熱不限）買1送1；還有4/14至4/16及4/21至4/23購買匠土司家庭號任一件，即享85折的活動，5/2前匠土司家庭號系列商品搭配桂格920ml指定飲品享99元優惠價。
7-11自有品牌「iseLect經典烏龍茶」超殺優惠來了，原價80元一組的iseLect經典烏龍茶550ml（4入），即日起至4/16止下殺每組40元，不限會員可購買，單瓶只要10元，比市售的瓶裝茶飲都便宜，有喝茶習慣的可得抓緊手腳囤貨。
此外，7-11 APP黑色情人節限定，即日起至18日前，520元組合優惠，可選精品美式8杯（省120元）、濃萃美式15杯（省230元）、大杯卡布奇諾13杯（省195元）、冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯（省195元）、一棵青檸檬紅茶／青茶任選12杯（省200元）、黑糖珍珠撞奶12杯（省200元）。兌換期限至6/30，每會員限購4組。