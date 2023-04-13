網傳福克50行政專機飛中國投共 空軍駁斥：子虛烏有
中國社群網站流傳，空軍機號5002的福克50（FK50）行政專機，自台北起飛後，航經台中上空突然轉彎越過海峽中線飛往中國大陸方向。空軍司令部今（13）日鄭重駁斥，強調內容子虛烏有，完全不是事實，空軍並請官兵手持今日出版的軍媒《青年日報》頭版，與網傳機號5002的福克50合影，破除網路謠言。
記者呂炯昌／台北報導
空軍在1992年向荷蘭福克公司採購3架福克50螺旋槳客機（編號5001~5003），作為政府高層官員、軍方將領業務視察的行政專機，其中2架為28人座，1架為46人座。機號5001的福克50專機，也是總統專機的預備機。
諧音「福客」的福克50不只政府高官愛搭，前總統馬英九執政期間，卻認為俗稱「空軍一號」的波音737-800噴射機耗油，搭乘高鐵又必須實施維安管制，恐引發民怨，因而喜愛搭乘福克50客機進行視察任務。
自1992年服役之後，這3架福克50行政專機即未傳飛安意外，直到2009年11月執行馬英九專機任務時，因為飛行員操作疏失發生火燒機輪意外。
由於不敵歐洲空中巴士與美國波音公司競爭，福克公司於1996年宣布倒閉破產，福克公司在荷蘭的資產賣給美國史托克公司（Stork），史托克公司曾在2009年重新啟用「福克」這個品牌，但是至今都無推出過新機型。目前全球仍有100多架福克50客機在各航空公司與相關單位服役中，新加坡空軍有4架福克50作為運輸機，5架福克50 ME2型作為海上巡邏機。