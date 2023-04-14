ROG Phone 7、Ultimate電競雙機登場！新外接風扇首載重低音喇叭
華碩旗下的ROG玩家共和國推出新款電競手機ROG Phone 7和ROG Phone 7 Ultimate，配置頂規的高通Snapdragon 8 Gen 2旗艦級處理器，讓CPU效能增加15%，GPU強化20%，CPU功耗降低15%，安兔兔跑分高達136萬，此外，更首度於空氣動力風扇 7搭載重低音喇叭。ROG Phone 7預計4/14開放預購，4/21開賣，售價33,990元。ROG Phone 7 Ultimate 5/2預購，售價39,990元。
記者周淑萍/綜合報導
ROG Phone 7和ROG Phone 7 Ultimate配置獨創六層散熱設計，對應遊戲時長提供對應的降溫效果，像是短時間遊玩(15分鐘內)，啟動360°散熱，透過航太級低雷諾數散熱層，避免處理器過熱掉幀；中度時間遊玩(30分鐘內)則打造革命性「速冷循環液態均溫板」，除面積加大外，創新採用三叉圓柱×冷凝通道，提升168%散熱效率；長時間遊玩(60分鐘以上)則有馭熱速冷智慧系統及空氣動力風扇 7，最多可使手機背面降溫25°C、手機螢幕降溫8°C。此外，ROG Phone 7 Ultimate版本還額外搭載空氣動力散熱閥，裝上風扇後，連動開啟機身散熱閥，引入高速冷氣流直送手機內部，散熱3倍快。
螢幕的部分，搭載165Hz/1ms AMOLED螢幕，支援光線追蹤技術，且峰值亮度提升至1,500尼特，即便是在大太陽底下依舊可以看到清晰的畫面。招牌的6000mAh大電量也有，並支援65瓦快充，0%到100%充飽只需42分鐘。再者，針對超級玩家打造的專屬UI「遊戲精靈」也全新升級，增加虛擬按鍵震動、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等一系列強化遊戲體驗的便利功能，即使面臨高強度遊戲馬拉松，也不怕高溫或續航力影響戰績。
而玩家最關注還有ROG Phone的空氣動力風扇，跟著推到第7代，這次兼具散熱、實體按鍵、喇叭三大功能。搭載致冷晶片及扇葉，扇葉增量提升靜壓與散熱效率；全新雙面散熱設計，可透過螢幕上方冷卻風口為螢幕表面驅熱，而馭熱速冷智慧系統擁有風冷、酷寒、急凍三種散熱模式，手機背面智慧降溫；四顆實體按鍵，搭配個性化Aura RGB燈效；首度搭載重低音喇叭，提升77%重低音，再配合對稱式雙正面立體揚聲器，可享受2.1聲道沉浸音效，售價3,490元。