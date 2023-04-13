小黃司機無辜遭暴打！台北醉男狂毆頭部17拳 還搶手機阻報警
今（13）日台北市一名30歲楊姓男子，疑似在飲酒後叫計程車，卻因為不明原因暴打31歲史姓計程車司機的頭部，連續揮拳多達10幾次，還搶奪司機手機，阻止其報警，直到員警到場才化解糾紛。計程車工會表示，司機遭受到劇烈驚嚇，將前往驗傷，並對該名乘客提出告訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，13日上午6時29分，楊男因為因為酒後無法自行通勤，因此叫了計程車，豈料他卻突然暴打史姓司機。從畫面中可以看到，楊男整個人突然從後座擠向前方，罵了髒話後，就對著史姓司機連揮數拳，嚇得史姓司機連忙拿手機報警。
此舉讓楊男更加憤怒，搶奪史姓司機的手機阻止報警，更下車走到駕駛座繼續嗆聲、攻擊，史姓司機更大吼你手機還來就好了，我不收你錢」、「你為什麼要這樣對我啦」，隨後兩人為了搶奪手機，跑向大馬路追逐、扭打，直到員警到場才化解糾紛。
計程車工會表示，被毆打的司機受到非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，工會聯繫被史姓司機後，已經先說明後續要處理的程序與方式，後續會對該名乘客提出告訴，同時呼籲政府相關單位應該針對計程車司機的人身安全認真的思考該如何保護，避免司機被毆打的事件一直發生。