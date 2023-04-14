避免「殺太大」？中國擬限未成年人玩劇本殺 鼓勵劇本謳歌中共
中國對於青少年娛樂管制多有監控先例，今年第14屆全國政協第一次會議當中，一名政協委員更是提出針對密室逃脫和劇本殺立法，近日中國文化和旅遊部更是公布的一份規章草案，有意針對未成年人遊玩內容設限，例如內容必須「忠黨愛國」，劇本還得類似電影制度依年齡分級等。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國文化和旅遊部13日公布一份《劇本娛樂管理暫行規定》草擬規定，並表示要公開徵求各界意見，不過其中已有30多條的規範明定對未成年人的限制，例如只有國定假日、休息日及寒暑假，遊戲館業者才可以向未成年人提供劇本殺遊戲，另外特定內容或主題的劇本殺遊戲必須按照年齡分級，並規定業者必須設置「未成年不得進入」等標語。
草案中還規定，未成年人必須有父母或監護人陪同、提供身分證件等才可以進入劇本殺遊戲館場所，其中就連設置遊戲店的位置都有規定，例如不可設置在民宅或地下1樓以下等地。至於劇本主題則鼓勵「謳歌中國共產黨、弘揚社會主義價值觀、傳承中華優良文化」等等，甚至引入「專家評審機制」審核劇本，儘管草案不強制要求企業指定專家，但文化旅遊部將會建立一系列「審核推薦專家名單」提供企業使用。
中國官媒《央視》去年2月時曾報導，2020年中國劇本殺市場規模已達人民幣117.4億元（約新台幣517億元），2022年中國劇本殺行業市場規模大約增至238.9億元（約新台幣1051億元）；此前官方曾對多種遊戲、影視產業祭出監管措施，重挫上市公司營收與市場環境，如今對劇本殺的監管草案即將出台，也令不少關注市場的玩家和業者們擔憂。