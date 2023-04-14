經典不敗！日VTuber玩《還願》嚇到深蹲　吶喊：美心引導我吧

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不過《還願》因為遊戲當中影射中國國家主席習近平的「小熊維尼符咒」設計，受中國網友抵制，因而遭到下架，在發行兩年後，赤燭成立自有網路商店，玩家才能購買遊玩。不過即使發售之後過了4年，《還願》仍然能為玩家帶來新的體驗。
隸屬於日本I-STREAM團隊的VTuber「ハイネ‧ウルマリア」（Heine Ulmaria）近來就在直播上進行《還願》遊戲實況，不過Heine本身其實不擅長玩恐怖遊戲，才剛開始直播，聽著標題畫面的復古風背景音樂，Heine就直言在確認遊戲操作設定的時候，就已經覺得「毛」到不行。
即使心懷恐懼，Heine仍硬著頭皮進入遊戲，沒想到遊戲才進行轉場、要開始進入解謎階段，Heine就嚇到十分慌張，待轉場結束後，只見他用非常快的語速說：「謝謝大家！真的是非常好的遊戲！GG（Good Game）！進行到這邊，我想差不多該結束直播了」試圖結束實況逃避玩遊戲，更直言「我真的沒辦法，我覺得不行。」在後續解謎的途中，Heine也數次被衝出的鬼影嚇到大叫，看到牆壁上血跡斑斑的時候，甚至還暫停了遊戲，做了10下深蹲為自己打氣。
恐怖歸恐怖，Heine在玩《還願》的過程中，還是能感受出他十分沉浸在故事情節當中。看到杜美心寫的日記時，頻頻稱讚美心是「乖小孩」，並且還會為她加油打氣。由於《還願》是以1980年代的台灣作為故事背景，其中還有談到宗教信仰跟民間習俗，Heine在過程中碰上不懂的地方，也能看到聊天室中有台灣觀眾為他進行解釋。
令人注意的是，Heine的實況標題寫著《還願》「（恐怖到）會讓人暫停直播好幾次」，沒想到Heine在直播中停下來好幾次，並不是因為遊戲劇情，而是碰到「Bug」。Heine好不容易讓主人翁進入觀落陰的階段，但要走出房間的時候，卻一直下不了樓梯。不論嘗試了重新開始章節、重開遊戲，還是將遊戲調整成非全螢幕，來來回回嘗試了五次以上，都沒有辦法繼續前進。且這時候還能聽到遊戲中的何老師說「慈孤觀音會引導你」，讓Heine忍不住吶喊「拜託引導我前進吧」、「美心！」卡在同一個地方將近30分鐘之後，有觀眾建議將畫質調低，才解決問題得以推進故事。但只要有需要下樓梯的部分，Heine都會卡住，得重新調整畫質，他也不禁表示「這才是地獄吧」。
遊戲結束後，Heine表示不論是《返校》還是《還願》，在玩完之後都讓他印象深刻，也會去思考遊戲中要探討的問題。Heine過去也曾在直播上玩過赤燭團隊製作的《返校》，並表示很開心玩了這兩個遊戲。
Heine坦言，雖然真的不敢玩恐怖遊戲，但像這樣並非完全是恐怖元素構成，有經過考察、構想劇情，甚至有感人情節的遊戲，玩起來十分開心。不過有觀眾問他，「今天還睡得著嗎？」Heine馬上回應「雖然不知道睡不睡得著，但我現在不敢去廁所了。」
Heine在2022年10月15日出道，打破大眾對於實況主「宅在家」的印象，曾經上傳過出門旅遊的Vlog，以及自己製作窯烤披薩的影片。Ｈ同時也十分投入學習中英文，也會在直播分享自己用語言學習程式學語言的過程，在直播中也能聽到他不時用英文回覆觀眾，或是用中文打招呼。